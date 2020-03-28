14 طريقة رائعة وممتعة لتحفيز طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 01:41 مساءً - يتساءل أغلب الآباء عن الطرق المختلفة والمبتكرة لكيفيه تحفيز الطفل، فهذه المقالة مناسبة لك. يخبرك الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري تعديل السلوك، عن الطرق المختلفة التي يمكن بها تحفيز الطفل على القيام بشيء ما أو عدم فعله.

هل الدافع خارجي أم جوهري؟



ضرب لنا اختصاصي الصحة النفسية، مثلاً على إثبات أن الدوافع تتحكم في السلوك، وأن هناك طالباً يسمى أليكس جلس في غرفته، وهو يغمس شيئاً تحت أنفاسه أثناء قيامه بواجباته في الرياضيات، وكانت شقيقته التوأم أماندا تغني أثناء قيامها بالرياضيات. بدت سعيدة، على عكس أليكس. في غضون ساعة، تم الانتهاء من كل من أليكس وأماندا مع واجباتهما المدرسية. خرج أليكس للخارج للعب، بينما بقيت أماندا في غرفتها لقراءة كتاب، أماندا أخبرتها والدتها بأنها بحاجة إلى أن تكون جيدة في الرياضيات لتكون عالمة، وكانت أماندا الصغيرة أكثر من سعيدة لممارسة الرياضيات من أجل ذلك، من ناحية أخرى، أراد أليكس أن يكون لاعب كرة سلة ويكره الرياضيات. كل ما أراد القيام به هو إنهاء الرياضيات والخروج للعب ،الدافع هو ما يدفع الشخص إلى فعل شيء ما، أو التصرف بطريقة معينة، أو تكرار سلوك معين. يمكن أن يكون الدافع جوهرياً أو ذاتياً، وخارجياً.

الدافع الداخلي



هو الرغبة الذاتية في تحقيق هدف نهائي، والذي يمكن أن ينجح في الحياة المهنية المختارة، أو يقيم علاقة سعيدة، أو ببساطة يعاني من عاطفة مثل الفرح أو السلام. الأشخاص، الذين لديهم دوافع جوهرية، يهدفون إلى التطوير الذاتي المستمر ويبحثون عن طرق جديدة لتحسين أنفسهم. لا يحتاج الطفل ذو الدوافع الذاتية (في هذه الحالة أماندا) أن يُقال له ما يجب القيام به أو كيفية التصرف لتحقيق الهدف النهائي ،ولكن إذا لم يكن الطفل متحمساً (هنا، أليكس)، فهو بحاجة إلى تذكيرات مستمرة ومحفزات خارجية لإنجاز المهمة، يمكن أن تكون الدوافع الخارجية للأطفال وقت التلفزيون أو الآيس كريم أو الحلويات أو اللعب أو العطلة.

كيف تحفز طفلك؟



ما عليك سوى معرفة أطفالك وفهم أمثالهم وما لا يحبونه، وأنت على بعد خطوة واحدة من تحفيز أطفالك ،يمكن استخدام الدافع الخارجي لتكييف الأطفال بالطريقة المرغوبة، ولكن الدافع الداخلي هو الذي يساعدهم على النجاح في الحياة، ويخلقون علاقات صحية ويصبحون أشخاصاً أفضل ،المحفزات الخارجية تجعل الطفل معتمداً؛ لذا عندما تنتهي المكافأة أو الدافع، سيزول السلوك أيضاً عن الوجود، فكيف يمكنك أن تجعل الطفل يفعل شيئاً إيجابياً بدون مكافآت؟

طرق بسيطة لتحفيز الطفل



الدافع للطفل يختلف كثيراً عن الدافع لدى الكبار. انظر إلى طفلك كشخص لديه إبداء الإعجاب والأذواق والتفضيلات، تعرف على ما يهتم به الطفل إذا كان هناك أي مجال أو موضوع لديه اهتمام خاص به، عندما تحب شيئاً تريده. وعندما تريد ذلك، من المرجح أن تبذل جهداً للحصول على ذلك. الأمر نفسه ينطبق على طفلك. عندما تعرف طفلك، وماذا يريد، ستعرف كيف تحفزه ،تذكر أن تقديم المكافآت يجب ألا يصبح رشوة. يمكنك تقديم الآيس كريم أو الشوكولاته. يمكنك أن تهدد بسحب امتيازاتهم. ولكن قبل أن تفعل أي شيء، إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك.



طرق بسيطة لتحفيز الطفل



ماذا يحدث عندما تتوقف عن توفير الدافع للطفل؟ يعتمد الدافع الخارجي على عوامل خارجنا وسيختفي في النهاية. ما عليك القيام به هو التركيز على تطوير الدافع الذاتي للطفل. وإليك كيفية تحفيز الأطفال.

تحديد الأهداف



إن أبسط طريقة لتحفيز الطفل على فعل شيء ما، هي تحديد أهداف له. الأهداف تمنح الطفل غرضاً واتجاهاً، مما يجعل إكمال المهمة أمراً سهلاً. يمكن أن تكون الأهداف بسيطة مثل النوم في الوقت المحدد للاستيقاظ في وقت مبكر وتكون في الوقت المحدد لنزهة الصف أو إكمال الواجبات المنزلية للذهاب واللعب. يجب أن تكون الأهداف بسيطة. يمكن أن تكون أيضاً أهدافاً طويلة المدى حول الوظيفة أو العلاقات، والتي ستكون مثالية عندما تتعامل مع الأطفال الأكبر سناً والمراهقين.

الخطة



عندما تعرف إلى أين تذهب، وماذا تفعل، وكيف تفعل ذلك، ومتى تفعل ذلك، فهذا يعني أن لديك خطة، وعندما يكون لديك خطة، من السهل تحقيق هدفك. يمكن أن يحفز التخطيط طفلك على التحرك نحو الهدف؛ لأنه يمنحك التوجيه والإرشاد في كل خطوة على الطريق، ساعد طفلك على التخطيط لأشياء صغيرة يريد القيام بها. يميل الأطفال ليكونوا في عجلة من أمرهم لإنجاز الأمور، يقفزون الخطوات بشكل عام للوصول إلى الهدف.

المكافآت



ربما تكون المكافآت الطريقة الأكثر شيوعاً لتحفيز الأطفال. بالنسبة للأطفال، يمكن أن تكون شيئاً بسيطاً مثل وقت التلفزيون أو الآيس كريم أو الكعكة أو لعبة مكافأة. الأطفال سعداء بمكافآت بسيطة، يمكن أن تساعد المكافآت على المدى الطويل في تطوير عادة مثل تنظيف الأسنان. على مدى فترة من الزمن، تصبح عادة ويدرك الطفل نفسه الفوائد. ثم لا يحتاج إلى مكافأة لتنظيف الأسنان. قد تعمل هذه المكافآت في بعض المواقف، لكنها لن تساعد في بناء الشخصية أو غرس القيم.

يمكن أن تكون المكافآت الأخرى ذات المغزى أكبر من الوقت الذي تقضيه مع أمي أو أبي، أو قضاء يوم مع العائلة. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الشعور الإيجابي والسعيد أو الرضا بفعل شيء جيد مكافأة في حد ذاته، إن سؤال الطفل عما يشعر به بعد إكمال المهمة أو إنجاز شيء ما، هو طريقة جيدة لجعله يفهم أن المكافآت لا يجب أن تكون دائماً ملموسة.

تحدث مع طفلك عن أسباب فعل مثل هذه الأشياء

Advertisements



سيتضمن جزء مهم من المحادثات الهادفة التي تجريها مع طفلك الحديث عن السبب المنطقي لفعل بعض الأشياء وعدم القيام بأشياء أخرى. الأطفال فضوليون، وهم أكثر من يتوقون للمشاركة في محادثة تجيب عن أسئلتهم. وكل ما تحتاجه هو إجابات مباشرة عن أسئلتهم، اقضِ بعض الوقت في شرح السبب. لا تأمر الأطفال، بدلاً من ذلك، اشرح بطريقة ودية ،على سبيل المثال، عندما يسأل الطفل لماذا يحتاج إلى تنظيف غرفته، فقط قل «لأنه يبدو أنيقاً ونظيفاً. ولا يمانع أصدقاؤك في اللعب معك هنا. في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري شرح أكثر تفصيلاً، أثناء النظر في وجهة نظرهم، لجعلهم يفهمون أهمية القيام بشيء دون عدم الاحترام ،لذا إذا اشتكى ابنك المراهق من أنه متعب من تنظيف الغرفة، يمكنك أن تقول، حسناً. لماذا لا تستريح لفترة ثم تنظف غرفتك؟ وبهذه الطريقة، فأنت تراعي أهمية الغرفة النظيفة.

إلهام



بغض النظر عن مقدار ما تقوله أو تشرحه، سيلاحظ الأطفال ما تفعله كمصدر إلهام لفعل شيء ما أو عدم فعل شيء، كن قدوة، وكن مصدر إلهام لتحفيز طفلك على فعل شيء ما. المنطق بسيط: إذا كنت تريدهم أن يكونوا جيدين، أو يتصرفون بشكل جيد في المدرسة، أو يتحملون المسؤولية، أو يبقون إيجابيين، أو يحترمون الآخرين، عليك أن توضح لهم كيف.

وإذا كنت تريد أن تخبر طفلك بأهمية أن تكون مسؤولاً أو أميناً، إذا كنت تريدهم أن يكونوا مهذبين، يجب أن تقول دائماً من فضلك وشكراً عند الضرورة. وذلك يجب عليك فعله حتى عندما لا يكون في الجوار، إن الأطفال شديدو الانتباه ويلاحظون سلوك الوالدين بالضبط، فالطلب منهم أن يكونوا صادقين ثم الكذب أمامهم هو تناقض كبير.

تشجيع



قد لا ينجح طفلك دائماً فيما يفعله، وقد يكون الفشل محبطاً، التشجيع يمكن أن يساعد الطفل على أن يستمر ويواصل بذل قصارى جهده رغم الفشل مرة واحدة أو أكثر. التشجيع هو شكل من أشكال التعزيز الإيجابي ويعترف بجهود الطفل وتقدمه، استخدم كلمات مثل ممتاز، كان ذلك رائعاً، ابذل جهداً جيداً، استمر.

يجب أن تكون العبارات المشجعة وصفية وليست غامضة. استمر في تشجيع الطفل على فعل شيء يجيده بالفعل، ولكن أيضاً ألهمه لتجربة شيء فشل في وقت سابق. عندما تفعل ذلك، تخبرهم بأنك تؤمن بهم، وهذا دافع كافٍ لهم لإعادة المحاولة.

قدر الجهد



قدر الجهد الذي يبذله طفلك في المهمة، سواء كان ذلك لإنهاء واجبه المنزلي قبل الخروج للعب أو مساعدتك في العشاء أو حتى ارتداء ملابسه في المدرسة، يُعد التقدير القليل من حين لآخر أمراً رائعاً لتحفيز الطفل على الأداء بشكل أفضل.

اجعلهم يتنافسون واحذر مقارنات الأشقاء الآخرين



عندما يتنافس الشخص، فإن غريزته الطبيعية هي الفوز، هذه واحدة من الدافع الكافي للشخص للقيام بأفضل ما لديه، إحدى الطرق لتشجيع الطفل على فعل شيء ما هو جعله منافسة، على سبيل المثال، يمكن أن يشجع الطفل على الانتهاء من الوجبة، مثل قول: «كل من يأكل كل شيء على الطبق أولاً يلعب لعبة رائعة». ولكن لا تقم بإجراء مقارنات مع الأشقاء الآخرين.

الاختيارات والعواقب



تتمثل إحدى طرق تحفيز الطفل في منحه بعض التحكم فيما يفعله، من خلال منحه بعض الخيارات، على سبيل المثال، اسأل الطفلة عما إذا كانت تريد ارتداء فستان أبيض أو فستان أحمر إلى المدرسة، في حين أنها لا تستطيع اختيار الذهاب إلى المدرسة أم لا، فإنها تختار كيف ترتديها. وبالمثل، يمكنك إعطاء الأطفال خيارات كلما أمكن ذلك، مما يجعلها تبدو وكأنها اختيارهم، من المرجح أن يفعل الأطفال ما يختارون القيام به بدلاً من ما نريدهم أن يفعلوه، مما يعني أن وجود خيارات يمكن أن يكون محفزاً.

لا تكن متسلطاً وملحاً



إن تشجيع الطفل على فعل شيء هذا جيد، لكن إزعاجهم للقيام بذلك يمكن أن يجعلك تبدو متغطرساً أو متسلطاً، مما سيحبط الطفل أن تكون مزعجاً، إن الضغط عليه أمر سيئ أيضاً؛ لأنه يمكن أن يجعل الطفل متمرداً ويحفزه على فعل عكس ما تريده أن يفعله.

مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة



تماماً كما يتوقون لتجربة ألعابهم الجديدة، سيحرص الأطفال أيضاً على تجربة أي مهارات جديدة يتعلمونها. هم فضوليون لتجربة مهارات جديدة. قم بتحفيز طفلك على أداء أفضل في المدرسة أو في الخارج من خلال مساعدته على اكتساب المهارات المناسبة ومنحه حق الوصول إلى الأدوات المناسبة.

مساعدتهم على احتضان عيوبهم



كل شخص لديه عيب أو اثنين. لكن عيوبك لا يجب أن تحدد ما إذا كنت ستنجح في الحياة أم لا. علموا أولادكم تبني عيوبهم، لا تشِرْ إلى العيوب، أو تجعلهم يشعرون بالنقص بسبب العيوب، على سبيل المثال، قد يكون طفلك قصيراً وغير مؤهل لفريق كرة السلة. شجعه على تجربة البيسبول أو الكريكيت أو السباحة بدلاً من ذلك! ساعده في إيجاد طرق لاستخدام أوجه قصورهم لصالحهم وتحفيزهم.

لا تكن حكماً على أطفالك



واحدة من أبسط الطرق لخفض مستوى طفلك هي الحكم عليهم، عندما تحكم على كل ما يفعله طفلك، وتصفه بأنه «جيد» أو «سيئ» أو «ليس جيداً بما يكفي»، سيصبح طفلك حذراً من تجربة أي شيء جديد. عندما تتوقف عن الحكم والوسم، لن يخاف طفلك من تجربة شيء جديد.

في بعض الأحيان، تساعد الصورة الكبيرة!



لماذا يجب أن أقوم بالرياضيات «أنا أكره فئة الصالة الرياضية» «أكره الاختبارات»غالباً ما يقول الأطفال مثل هذه الأشياء؛ لأنهم يركزون على اللحظة الحالية وليس على الصورة الكبيرة، قد لا تبدو الرياضيات مفيدة في ذلك الوقت، ولكن تعلم الموضوع في المدرسة يمكن أن يضع الأساس للعديد من الوظائف التي قد يرغب الطفل في متابعتها. بقدر ما يكره الطفل الذهاب إلى المدرسة، سوف يفهم فوائد ذلك عندما تخبره كيف يمكنه الاستفادة من التعليم، اجلس واشرح لهم كيف تضيف هذه الأشياء الصغيرة إلى الصورة الأكبر.