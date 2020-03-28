شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة عن جامعة ستانفورد الأمريكية أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال ماء المرحاض أو التواليت الذى قد يكون ملوثاً بالبراز، الذى يحتوى على الفيروس لشخص مصاب، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن الفيروس لم يتم إفرازه فى البول أو البراز، فقد ظهرت مؤخرًا أبحاث وأدلة على أن الفيروس أو على الأقل الجينوم "المادة الوراثية" الخاصة به تُفرز فى البراز وإذا أفرز الفيروس، فقد يكون التعرض للبراز طريقة للانتقال.



فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

وقالت ألكسندريا بويم، الذى قادت هذه الدراسة بجامعة ستانفورد "من غير المحتمل أن يكون هذا طريقًا رئيسيًا لانتقال فيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يتعرض الشخص له من خلال التفاعل مع المياه الملوثة بمواد برازية غير معالجة".

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وأضافت أن أنظمة معالجة مياه الشرب لديها العديد من التقنيات لإزالة معظم الفيروسات منها، وهذا يعنى أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس من مياه الشرب، لكن الخطورة تكمن في ماء التواليت الملوث بالبراز.



فيروس كورونا

وقد أظهرت دراسات سابقاً أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا، وهذا يعنى أنه قد يبقى على سطح التواليت هذه المدة إذا لم يتم تطهير وتنظيف التواليت.

ويأمل الباحثون فى أن تشجع النتائج التى توصلوا إليها على إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية بقاء الفيروس فى البيئة.

وقالت كريستا ويجينتون، المؤلفة المشاركة للدراسة، "إذا اتبعنا نهجًا أوسع لدراسة العديد من أنواع الفيروسات، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الخصائص التى تدفع مصيرهم البيئى".