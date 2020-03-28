سبب إصابة أول شخص بكورونا في الصين.. لن يخطر على بالك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت السلطات الصينية هوية أول مصاب بفيروس "كورونا" المطور، والذي انتشر بشكل رهيب وأصاب العالم كله بالشلل، وتسبب في وفاة أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة ما يقرب من 560 ألف آخرين.

وبحسب موقع worldnewsdailyreport فإن الحكومة الصينية أكدت أن "يين داو تانغ"، البالغ من العمر 24 عاماً، من إقليم "هيبي"، هو أول صيني أصيب بفيروس "كورونا"، وأن الحالة تم اكتشافها يوم 17 نوفمبر الماضي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الجمعة، إلى أنه من المعتقد أن "تانغ" أصيب بفيروس "كورونا" نتيجة ممارسة الرذيلة مع الحيوانات، وفقاً لتصريحات مسئولين صينيين الخميس.

من جانبه، اعتذر والد المواطن الصيني صاحب أول إصابة بفيروس "كورونا" عن تصرفات نجله، وقال: "أعتذر بشدة عن التصرفات الشاذة لنجلي، ولكنه كان دائماً يشكو من أنه لا توجد نساء في الصين كي يمارس الرذيلة، ولا يوجد سوى الرجال فقط".

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وأكد التقرير أن الحكومة الصينية أصدرت توجيهات للمواطنين بالامتناع عن أي ممارسة رذيلة مع الحيوانات. ونوّه إلى أن بكين تدرس فرض عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس على من يخالف تلك التعليمات، حتى تتم السيطرة تماماً على الوباء.

ووفقاً للثقافة الصينية الممتدة منذ آلاف الأعوام، فإن الخفافيش مرادف للرغبة الجنسية وطول العمر، وقوة البصر والحظ، وهي وجبة شهيرة في منطقة "هيبي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كـ"وباء عالمي"، حيث ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى أكثر من 25 ألف وفاة، منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر كانون الثاني الماضي 2019.