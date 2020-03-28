شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى احتمالات وفرص انتشار فيروس كورونا في الهواء الذى نتنفسه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بالفيروس التاجي والوقاية من العدوى التي يجب الإجابة عليها في أقرب وقت ممكن، وأحد الأسئلة الرئيسية هو: هل يطفو الفيروس التاجي في الهواء الذي نتنفسه؟ في غضون بضعة أسابيع ، نأمل أن يتم تحليل عينات الهواء من غرف مرضى فيروس التاجي وربما توفر بعض الأدلة والإجابة على العديد من الأسئلة.



تحليل

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، يتم إجراء القياسات حاليًا في عيادة الأمراض المعدية في مستشفى Skåne University في لوند بالسويد، في أسرع وقت ممكن ، للعثور على إجابات على الأسئلة حول COVID 19 وبقاء الفيروس في الهواء.

وتعد القياسات جزءًا من مشروع بحثي في ​​كلية الهندسة بجامعة لوند ، يتعلق بالعدوى المحمولة جواً.

جاكوب لوندال ، الأستاذ المساعد في تكنولوجيا الهباء الجوي بجامعة لوند ، مسؤول عن مشروع البحث ويسرد بعض الأسئلة الأكثر إلحاحًا التي تسعى مجموعة البحث الآن للحصول على إجابات لها.

"إذا كان بالإمكان العثورعلى الفيروس التاجي في الهواء، فمتى تنتشر العدوى من مريض إلى آخر؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما مقدار الفيروس الذي نتنفسه؟ هل الكمية المحمولة جواً تكفي لشخص ما يمرض بسببه؟ هل يمكن للمرضى الذين يستخدمون جهاز تنفس أن ينقلوا الفيروس إلى الهواء؟ ما نوع القناع المطلوب؟ وكيف يمكن تنظيف الهواء؟

وقال "كارل جوهان فرانكل"، المتخصص في طب الأمراض المعدية في وحدة الطوارئ والأمراض المعدية في سكاين المستشفى الجامعي وأحد الباحثين في المشروع، "ينتشر الفيروس التاجي في المقام الأول عن طريق الاتصال ونقل الإفرازات من خلال العطس والسعال، ومع ذلك، ويُفترض أيضًا أنه في حالات معينة، يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهباء الجوي، والجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء".

ويتم جمع عينات الهواء في عيادة الأمراض المعدية في لوند منذ أسبوعين، ويتم إجراء القياسات بأدوات مصممة خصيصًا لجمع المواد البيولوجية من الهواء ، ويتم أخذ العينات من الممرات والأماكن العامة وداخل غرف المرضى.

وقال جاكوب لوندال إن التحدي الأكبر للقياسات في غرف المرضى هو تقليل جميع أنواع مخاطر العدوى، والمرضى الذين يتلقون رعاية في عيادة الأمراض المعدية غالبًا ما يعانون من مرض خطير وقد يحتاجون إلى مساعدة في التنفس مع أكسجين إضافي.

وعندما يقوم جاكوب لوندال وزملاؤه الباحثون بقياسات الهواء ، فإنهم يرتدون نفس الحماية التي يتمتع بها الموظفون الذين يقومون برعاية مرضى الفيروسات التاجية - الأقنعة وأقنعة الوجه والقفازات .

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لعدة سنوات ، قام جاكوب لوندال ، مع باحثين آخرين في جامعة لوند ، بدراسة انتشار العدوى المحمولة جواً بما في ذلك التركيز على مرض القيء الشتوي (نوروفيروس).

وقد أدرج البحث عن COVID 19 الآن في المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها بشأن انتشار العدوى المحمولة جوا.

وقال جاكوب لوندال: "بطبيعة الحال ، هناك تركيز على الفيروس التاجي الآن لأننا في حاجة ماسة لمزيد من المعرفة حول انتشار العدوى المنقولة عبر الهواء".

"أظهر بحثنا السابق أن الهباء الجوي لمرض القيء الشتوي "نورو فيروس" هو الأكثر شيوعًا بعد القيء ويبدو أن هناك احتمالات للعدوى المحمولة جواً.

وأعتقد هذه المرة أننا قد نجد آثارًا للفيروس ، على سبيل المثال ، عندما يتم تقديم دعم تنفسي إضافي ”، كما يقول كارل جوهان فرانكل.

لقد جمعوا الآن عينات الهواء الأولى من غرف المرضى ، ولكن النتائج ستستغرق بعض الوقت.

أولاً ، ينتظر التحليل المختبري الذي سيتم فيه تركيز العينات بحيث يمكن تفسير المادة الوراثية ، وتحديد أي فيروس، ثانياً: إذا سارت الأمور على ما يرام، يجب أن تكون هناك نتائج أولية في الأسابيع القادمة.

وأضاف الباحثون أنه خلال هذا المشروع البحثي، نأمل أن نعرف قريبًا المزيد حول ما إذا كان يمكن للفيروس التاجي أن ينتشر في الهواء.