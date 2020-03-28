صحة ورشاقة

هل يصبح لقاح السل المنقذ للمصابين بكورونا حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء أبحاثهم للتوصل لعلاج أو لقاح لمقاومة فيروس الذى تفشى بصورة كبيرة بدول العالم وأصاب مئات الألاف وحصد أرواح الالاف، وهناك أمال جديدة حول فاعلية لقاح السل فى إحداث نتائج جيدة فى معركة مواجهه تفشى كورونا. 

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة the print الهندية تجرى العديد من الدول الأن تجارب على لقاح السل  BCG للتحقق فى مدى فاعليته فى رفع قدرة الجهاز المناعى لمواجهه فيروس كورونا، هذا اللقاح المستخدم لعلاج مرض السل يحمل اسم علماء الأحياء الدقيقة ألفرنسيين ألبرت كالميت وكاميل غيرين ، الذين طوروه قبل حوإلى مائة عام فى عام 1919 لمحاربة الأمراض التنفسية شديدة العدوى.

 

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اتم استخدام اللقاح لأول مرة على البشر فى عام 1921 ، ويتم إعطاؤه عادةً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام وأحد،و أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يوفر مناعة لمدة تصل إلى 15 عامًا.

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كان اللقاح فعالاً إلى حد ما حيث يوفر مناعة لحوإلى 60% من الأطفال الذين تم تطعيمهم، وهناك أحد البدائل  أيضا للقاح السل يسمى VPM1002 ، الذى تم تطويره من لقاح BCG الأصلى وهو ما يخضع  للتجارب السريرية كمعزز محتمل للمناعة ضد " فيروس كورونا"Covid-19.

 

وستبدأ الدراسات هذا الأسبوع فى أكثر من 6 دول  بدءًا من هولندا تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند واستراليا ودول أخرى.

 

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السبب وراء استخدام هذا اللقاح هو أن لقاح السل قد أظهر القدرة على خفض معدل الوفيات واحتمالية الحماية من التهابات الرئة الأخرى وتوفير "مناعة مُدرَّبة" ، وهى طريقة ليس بها الجسم لتحسين المناعة ضد السل وعدوى الرئة المماثلة فحسب بل أيضًا من الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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