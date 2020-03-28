شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس كورونا التاجي.. ما هى وهل يجب أن اتصل بالطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية “WHO” أن فيروس كورونا التاجى الجديد جائحة وسوف يصيب الملايين حول العالم وسببه أحد أفراد عائلة فيروسات التاجية التي لم يتم مواجهتها من قبل، وقد انتقل إلى البشر من الحيوانات، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

أعراض كورونا الفيروس التاجي

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لـ كورونا Covid-19 هي الحمى والتعب والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى أيضًا من سيلان الأنف والتهاب الحلق واحتقان الأنف والأوجاع والآلام أو الإسهال.

وأفاد بعض الناس بفقدان حاسة التذوق و / أو الشم، ويعاني حوالي 80٪ من الأشخاص الذين يصابون بـ Covid-19 من حالة خفيفة مثل البرد بشكل منتظم - ويتعافون دون الحاجة إلى أي علاج خاص.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي واحد من كل ستة أشخاص يصاب بمرض خطير، وإن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من Covid-19.

في المملكة المتحدة ، حددت الخدمة الصحية الوطنية (NHS) الأعراض المحددة التي يجب البحث عنها على أنها إما:

ارتفاع في درجة الحرارة - تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك

سعال مستمر جديد - هذا يعني أنك بدأت في السعال بشكل متكرر

بما أن هذا هو الالتهاب الرئوي الفيروسي، فلا فائدة من المضادات الحيوية، ولن تعمل الأدوية المضادة للفيروسات التي لدينا ضد الإنفلونزا ، ولا يوجد حاليًا لقاح، ويعتمد التعافي على قوة جهاز المناعة.

هل يجب أن أذهب إلى الطبيب إذا كان لدي درجة حرارة أو سعال؟

لا. في المملكة المتحدة ، نصيحة NHS هي الآن أن أي شخص يعاني من الأعراض يجب أن يبقى في المنزل لمدة 7 أيام على الأقل، وإذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين ، يجب أن يبقوا في المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل ، لتجنب انتشار العدوى خارج المنزل، وهذا ينطبق على الجميع بغض النظر عما إذا كانوا قد سافروا إلى الخارج.

Advertisements

وإذا ساءت حالتك أو استمرت الأعراض لفترة أطول من سبعة أيام ، فيجب عليك الاتصال بالطوارئ و لن يتم اختبار الأشخاص بعد الآن للكشف عن الفيروس ما لم يكونوا في المستشفى.

وفرضت العديد من البلدان حظر السفر وشروط الإغلاق من أجل محاولة وقف انتشار الفيروس، ويجب عليك مراجعة السلطات المحلية للحصول على أحدث النصائح حول طلب المساعدة الطبية.

كم عدد الأشخاص الذين تأثروا؟

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية انتقال الفيروس من شخص لآخر في يناير.

وحتى 26 مارس ، أصيب أكثر من 500000 شخص في أكثر من 150 دولة ، وفقًا لمركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم وهندسة الأنظمة.

وكان هناك أكثر من 23000 حالة وفاة على مستوى العالم، وقد حدثت أكثر من 3000 حالة وفاة في البر الرئيسي للصين ، حيث تم تسجيل الفيروس التاجي لأول مرة في مدينة ووهان.

وكانت إيطاليا هي الأكثر تضررا ، مع أكثر من 8200 حالة وفاة، وكان العديد من الذين توفوا يعانون من ظروف صحية كامنة ، مما عقده الفيروس التاجي.

وتم تسجيل أكثر من 120 ألف شخص على أنهم تعافوا من فيروس كورونا.

لماذا هذا أسوأ من الأنفلونزا العادية ، وما مدى قلق الخبراء؟

لا نعرف حتى الآن مدى خطورة الفيروس التاجي الجديد ، ولن نعلم حتى يأتي المزيد من البيانات ، لكن تقديرات معدل الوفيات تراوحت بين أقل من 1٪ في الشباب إلى أكثر من 3٪ بين كبار السن أو لديهم ظروف صحية كامنة.