شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: وفيات وباء كورونا قد تصل إلى 1.8 مليون حتى مع "الاستجابة الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة من امبريال كوليدج البريطانية نشرت اليوم ان عدد القتلى من جائحة الفيروس التاجي الذي يجتاح العالم قد يصل الى 1.8 مليون في العالم هذا العام حتى مع اجراءات سريعة وصارمة لوقفه.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNEws”، يقدر الباحثون أن عشرات الملايين من الأرواح يمكن إنقاذها إذا تصرفت الحكومات بسرعة لاعتماد تدابير صارمة للصحة العامة ، بما في ذلك الاختبار والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الواسع.

وأحدث تقرير من إمبريال كوليدج لندن ، الذي حفزت أبحاثه السابقة الحكومة البريطانية على تكثيف جهودها للحد من الفيروس ، يأتي في حصيلة لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات الدولة وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية أن الإصابات العالمية تجاوزت 500000 ، بما في ذلك أكثر من 22000 حالة وفاة.

وتستند محاكاة نمذجة إمبريال كوليدج إلى البيانات الحالية حول شدة الفيروس - العدوى ومعدلات الوفيات المقدرة - بالإضافة إلى العوامل الديموجرافية والمجتمعية.

Advertisements

ثم يبحث التقرير في مستويات مختلفة من الاستجابة ، من التباعد الاجتماعي العفوي إلى إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة حاليًا في بعض البلدان الأكثر تضرراً ، ويتوقع الآثار الصحية المحتملة في 202 دولة.

ومع فرض تدابير احتواء صارمة في وقت مبكر بما فيه الكفاية - مما أدى إلى معدل وفيات 0.2 لكل 100 ألف من السكان في الأسبوع - تظهر النمذجة عدد القتلى 1.86 مليون شخص ، مع ما يقرب من 470 مليون مصاب هذا العام.

إذا تم اتخاذ نفس الإجراءات لاحقًا - مما يؤدي إلى 1.6 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان في الأسبوع - فإن العدد المقدر سيرتفع بشكل حاد إلى 10.45 مليون حالة وفاة و 2.4 مليار شخص مصاب.