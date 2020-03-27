سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 27 مارس 2020

سجّل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا اليوم الجمعة أمام الجنيه السوداني، في السوق غير الرسمية "السوداء" محققا 127 جنيها، فيما سجل على شاشات البنك المركزي السوداني 55.13 جنيه.



وتتعرض أسواق صرف النقد في السودان إلى حالة غير مستقرة ازدادت وتيرتها مؤخرا مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية للسودان، كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض في البلاد.

ووفق وسائل إعلام سودانية محلية، سجلت أسعار العملات الأجنبية مستوى تاريخيا في السوق الموازية أمام الجنيه السوداني، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل متوسط سعر اليورو وفق بيانات المركزي السوداني 60.04 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 65.24 جنيه مقابل 65.56 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وعن أسعار الريال السعودي فسجل 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه مقابل 15.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 173.44 جنيه للشراء و 174.31 للبيع.

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إجراءات صارمة

كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت اتخاذ إجراءات أمنية "صارمة" ضد مخالفي حظر التجول خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن لـ"العين الإخبارية"، إنه "تم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه كل من يخرق قرار حظر التجوال تبدأ بالاستجواب، وصولا إلى الحبس، ويجب على الجميع الالتزام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية".

أضاف عامر أن "القوات النظامية ستنتشر في الشوارع على شكل كمائن وارتكازات لتغطية جميع المناطق بالبلاد؛ للتحقق من أمر تنفيذ قرارات القيادة العليا بالبلاد بمنع التجمعات للحد من انتشار المرض".

وطالب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين بـ"الالتزام وتنفيذ القرارات لتجاوز أزمة فيروس كورونا".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن حظر التجول جزئيا في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الإثنين، حيث بدأ من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر إن قرارا صدر بإغلاق جميع المدن أمام الرحلات الداخلية خلال "72" ساعة، وإغلاق الأسواق والمؤسسات التجارية بشكل فوري، على أن يتم إغلاق شارع النيل بالخرطوم من الساعة الرابعة عصرا.