سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، وفقا لأسعاره في بعض ماكينات الصراف الآلي، عند سعر 15.69 للشراء و15.79 للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قبل أيام أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أعلى سعر للدولار في مصر

وحافظ بنك أبوظبي الإسلامي على أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي

بينما عرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجلته شاشات بنك مصر "الحكومي أيضا".

في المقابل، عرضت بنوك عودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وقطر الوطني والبركة، السعر عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.04 جنيه للشراء مقابل 17.32 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 18.46 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.51 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع. وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.