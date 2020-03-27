ليفربول مهدد بفقدان صلاح 4 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن إمكانية فقدان نادي ليفربول الإنجليزي لجهود نجمه المصري محمد صلاح لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول مهدد بفقدان خدمات صلاح في الموسم المقبل، بسبب دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح سوف يغيب عن ليفربول في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 من أجل المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما سيغيب الفرعون المصري عن صفوف الريدز خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، حيث سيتم اختياره من قبل منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت هذا الصيف.

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يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قد اتخذت قرارت بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 هذا الصيف بسبب تفشي فيروس "كورونا" في دول العالم، مع إمكانية إقامتها في صيف عام 2021، أو الشتاء المقبل.

أيضا سيفتقد ليفربول خدمات نجميه، السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، للمشاركة مع منتخبي بلديهما في كأس أمم أفريقيا، فضلا عن تاكومي مينامينو المتوقع مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها بلاده اليابان.

وشارك صلاح (27 عاما) في 40 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 9 أخرى.