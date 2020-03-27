عجوز تصنع "كمامات" للوقاية من كورونا.. وإشادة عالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "من رحم الألم يولد الأمل"، مقولة طبقتها سيدة عجوز تدعى "مارجريتا" وتبلع من العمر 84 عاما، في ظل تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وقيام منظمة الصحة العالمية بمطالبة الدول بإجراءات أكثر صرامة في تفعيل الإرشادات، شاركت هذه السيدة العجوز فى تصنيع أقنعة طبية "كمامات"، مانحة الجميع أهم درس في الإنسانية.

وأظهر مقطع فيديو نشره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، هذه السيدة العجوز وهي تجلس أمام ماكينة الخياطة وتصنع الكمامات الطبية.

وترك "جيبريسوس" تعليقا على مقطع الفيديو يحمل الكثير من الإشادة وجاء فيه: "إليكم امرأة أخرى رائعة.. مارجريتا 84 عاما، هي أم لسبعة أطفال تعمل 8 - 9 ساعات يوميا في صنع أقنعة للعاملين في المجال الصحي، أنا مندهش من هذا العمل التضامني، شكرا مارجريتا لتعليمنا أهم درس في الإنسانية".

وأتبع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تعليقه على الفيديو بعدة تغريدات قال فيها: "إن كبار السن يحملون الحكمة الجماعية لمجتمعاتنا، ويظهر البعض منهم أن التضامن بشأن COVID-19 ليس له حدود عمرية، Muchas gracias Filomena، البالغ من العمر 96 عاما، يعمل لتزويد العاملين بالمجال الصحي بالأقنعة ومساعدتهم في مكافحة coronavirus".

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واستطرد تيدروس أدهانوم جيبريسوس قائلا: "يتعرض الأشخاص الأكبر سنا لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من COVID-19، والمسافة الجسدية هي إحدى طرق حمايتهم، لكن هذا لا يعنى المسافة الاجتماعية، نحن نحتاج إلى التحقق بانتظام من الآباء الأكبر سنا والجيران والأصدقاء الذين يعيشون بمفردهم حتى يعرفوا مقدار حبهم".

وبين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا: "منذ بدء COVID-19، كنا مهتمين بشكل خاص بالسكان الضعفاء، بما فيهم كبار السن، إنهم أعضاء ذوو قيمة في عائلاتنا ومجتمعاتنا، نحن بحاجة إلى العمل معا لحمايتهم من فيروس كورونا ولضمان تلبية احتياجاتهم".

يذكر أن عدد مصابي كورونا حول العالم قد وصل حتى مساء الخميس قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا، وتستمر إيطاليا في صدارة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215، فيما تصدرت الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، بعد ارتفاع الحصيلة يوم الخميس إلى أكثر من 82 ألف مصاب.