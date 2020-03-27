أول وفاة في فنزويلا جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت فنزويلا الخميس تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أن المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين.

وكان المتوفى يعيش في ولاية أراغوا بشمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز خلال كلمة متلفزة.

وبعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنه كان مصابا بكوفيد-19، وفق ما قالت رودريغيز.

وأضافت نائبة الرئيس أنه حتى الآن، تم تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

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