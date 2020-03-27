الصحة الكويتية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 225 إصابة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن خمس حالات كانت مرتبطة بالسفر منها ، أربع حالات لكويتيين وحالة واحدة لمقيم مصري ، وتسع حالات كانت مخالطة لحالات منها ، سبع حالات لكويتيين وحالتين لمقيمة عراقية ومقيمة سودانية، كما تخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي .

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم ، عن شفاء ثمانية حالات مصابة بكورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 57 حالة.

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