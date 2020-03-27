صحة ورشاقة

أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا

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جوهانسبرغ - لايف ستايل

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي اليوم ، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس المستجد (كوفيد-19) ، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة ألف إصابة .

وأوضح مخيزي في بيان له ، أن حالتي الوفاة بفيروس كورونا لشخصين من إقليم الكاب الغربي" في جنوب شرق البلاد.

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