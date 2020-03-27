كورونا والعزلة.. أخطر الأسئلة النفسية عن الأمراض المحتملة في زمن كورونا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 فى خدمة اللايف على موقع الفيسبوك أهم التغيرات النفسية التى تحدث فى أوقات الأزمات مثل ما يمر به العالم حاليا بسبب فيروس كورونا. وأجاب الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى على أهم الأسئلة الخاصة بما يمكن أن يتعرض له الأطفال وكبار السن تحديدا بسبب بقاءهم لفترات طويلة فى المنزل فى ظل اجراءات وقاية شديدة للحماية من كورونا. Advertisements كما رصد اللايف ظاهرة زيادة أسعار السلاح ومبيعاتها بنسبة 300% فى أمريكا منذ ظهور وباء كورونا المستجد.

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