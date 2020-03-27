شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى:اطلاق منصة الكترونية للفرق الطبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمواجهة فيروس كورونا، تبدأ أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المستمر"المركز القومى للتدريب بالعباسيه سابقا"، بث المحاضرات التعليميه للأطباء وللعاملين فى المجال الصحى، وكذلك فى جميع المواد الدراسية لطلبه الدبلوم الثانوى الفنى للتمريض لجميع المدارس التمريضية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهوريه.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للاهتمام بالتعليم عن بعد ومواكبة طرق التعليم الحديثة.

قال محمد فوزى السودة مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى والمهنى المستمر ورئيس الأكاديمية، أنه جارى إعداد منصة الكترونية تعليمية،و ذلك لأول مره فى تاريخ الأكاديميه، لافتا إلى بدء عمل موقع خاص على شبكه الانترنت، لبداية تقديم الاكاديميه لخدمات التعليم عن بعد.

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ذكر مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى والمهنى ورئيس الأكاديميه، أن هذه الخطة الموضوعة للحفاظ على صحة ومستقبل الطلبة ومستواهم العلمى بدون تأثير من الظروف الاستثنائية التى نعيشها حاليا، وللحفاظ على المسيرة التعليمية والعملية مع إستمرارها.

من جانبها قالت الدكتورة علا خير الله مدير الاكاديمية، أن الاكاديمية تساهم فى التعليم الطبى لافراد الطاقم الطبى، وكذلك التوعيه للمواطنين.

وقالت خيرالله، أن الاكاديمية اتخذت تلك الإجراءات لتواجه جائحة فيروس كرونا (كوفيد19)، عن طريق بث العديد من المحاضرات، والفيديوهات التى تم إعدادها بالاكاديمية لمواجهة الفيروس.