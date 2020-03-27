شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اختبار لقاح السل على 4 آلاف شخص بأستراليا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن اجراء تجربة أسترالية لإعطاء لقاح السل يسمى BCG لـ 4الاف متخصص في الرعاية الصحية ليعزز جهاز المناعة لدى الشخص لدرء العدوى ، ويأملون أن يقلل اللقاح من كمية الأعراض الشديدة ويحد من الانتشار لفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" يتم اختبار اللقاح الذي يحمي من السل (TB) ويحسن بشكل طبيعي نظام المناعة لدى الشخص على 4 الاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أستراليا لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي ضد فيروسات التاجية.

ويستخدم لقاح "Bacillus Calmette-Guérin BCG" لإعطاء الأطفال مناعة ضد السل وهو عدوى بكتيرية ولكن من المعروف أن له فوائد أخرى.

ينشر العلماء اللقاح الآن لآلاف الأشخاص لمعرفة ما إذا كان يوفر حماية إضافية ضد كورونا ويقلل من شدة أعراض COVID-19.

وسيقود التجربة باحثون في معهد ملبورن لأبحاث الأطفال مردوخ وسيشمل 4 الاف عامل صحي في مختلف المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وحتى الآن أبلغت أستراليا عن ما يقرب من 3000 حالة و 13 حالة وفاة مع اقتراب عدد الإصابات العالمية من نصف مليون.

وتجرى تجارب مماثلة في بلدان أخرى بما في ذلك هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وقالت البروفيسور كاثرين نورث إيه سي مديرة معهد أبحاث مردوخ للأطفال: "يتمتع الباحثون الطبيون الأستراليون بسمعة طيبة في إجراء تجارب صارمة ومبتكرة.

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ستسمح هذه التجربة باختبار فعالية اللقاح ضد أعراض COVID-19 بشكل صحيح وقد تساعد في إنقاذ حياة عمال الرعاية الصحية البطوليين في الخطوط الأمامية.

يُعطى اللقاح حاليًا لحوالي 130 مليون طفل كل عام لحمايتهم من مرض السل، وتم استخدام الديدان لعقود للحماية من السل وتتضمن نسخة ضعيفة من بكتيريا Mycobacterium bovis، يتسبب هذا الميكروب في الإصابة بالسل في الحيوانات مثل الأبقار وعندما يتم حقنه في البشر يدرب الجهاز المناعي لمحاربة المرض ، فإذا كانوا مصابين بالسل فإنهم مجهزون جيدًا لمكافحته.

. يتم إضعاف البكتيريا الموجودة في اللقاح بحيث لا تسبب ذلك لكن BCG يعزز أيضًا مناعة الشخص في "الخط الأمامي" ، مما يساعده على صد العدوى.

يفعل ذلك عن طريق تدريب جهاز المناعة على مهاجمة مسببات الأمراض الغازية بشكل أكثر كثافة من المعتاد، قبل اندلاع الفيروس التاجي الجديد الذي يدمر العالم ، كان الباحثون يحرزون تقدمًا ثابتًا في استكشاف إمكانات BCG.

أظهرت دراستان على البالغين واحدة في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 75 عامًا أن BCG يقلل من التهابات الجهاز التنفسي بنحو 80 %.

وجدت دراسات أخرى أن الأطفال الذين تم تطعيمهم تقل لديهم مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بنسبة 10٪ بنسبة 40٪، لكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها ذلك ، ومدى فعاليته على المدى الطويل ، لا تزال مجهولة.