"SuperCook" منقذ ربات البيوت إذا نفد الطعام خلال الحجر المنزلي

القاهرة - لايف ستايل
يقبع معظم الناس في منازلهم بعد أن اشتروا الكميات التي تكفيهم من المواد الغذائية، لتقليل خروجهم من البيت سعيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن قد تواجه ربات البيوت معضلة فيما يتعلق بالأطباق التي من الممكن أن تُقدم لأسرهن، في حال بدأ الطعام بالنفاد.
ورغم وعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوفير المواد الضرورية من غذاء ومنظفات، غير أن الإقبال غير المسبوق على الشراء جعل أرفف المتاجر خاوية، وترك كبار السن والأشخاص الذين يضطرون للعمل لأوقات طويلة عاجزين عن توفير احتياجاتهم بشكل كاف.
كما أن الكثيرين قد يحاولون التأقلم مع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في المنزل، في سبيل تقليل مرات الخروج من المنزل وفرص الاحتكاك بآخرين قد يكونون مصابين بالفيروس.
وجراء ذلك، قام بعض الأخصائيين في مجال التغذية، بإنشاء تطبيق ذكي يمكن مستخدمه من صنع العديد من الأطباق الشهية في حال لم تتوفر لديها الكثير من المواد الغذائية.
بل إن التطبيق يمكن مستخدميه من صنع وجبات باستخدام مكون غذائي واحد، كالجبن على سبيل المثال، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
ويتميز تطبيق "SuperCook" بأنه مجاني ولا يحتاح بالضرورة إلى إنشاء حساب خاص بالمستخدم، كما أن طريقة عمله بسيطة وغير معقدة ، ويقسم التطبيق الأغذية إلى أنواع، مثل الألبان والأجبان وقسم اللحوم وقسم التوابل وقسم بدائل الألبان وغير ذلك.
وما على الراغب في إعداد وجبة، سوى أن يختار المواد التي المتوفرة لديه بالفعل، من خضار وفاكهة ولحوم وغيرها، ثم يضغط على أيقونة "البحث عن وصفات"، لتظهر عدة خيارات لوجبات تعتمد على المكونات التي أدخلها ، كما يقدم التطبيق مقترحات بإضافة مواد أخرى، للحصول على نتائج أكثر.
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