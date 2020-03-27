شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: علماء بالصين يكشفون تعافى 11 مريضا بكورونا بعد تناول عقار لاتهاب الكبد سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة طبية أن دواء يستخدم لعلاج التهاب الكبد سي آمن للاستخدام في مرضى فيروسات التاجية كورونا ، ويمكن أن يساعدهم على التعافي.

ووفقا لموقع " الديلى ميل " البريطانى، تم إعطاء عقار danoprevir ، الذي يباع باسم Ganovo ، إلى 11 شخصًا يعانون من عدوى COVID-19 `` المعتدلة '' ، بالاشتراك مع عقار ريتونافير لفيروس نقص المناعة البشرية.



التهاب الكبد سى

وقال العلماء ، إنهم وجدوه آمن للأستخدام، ولم يتسبب في آثار جانبية شديدة ، مما يزيد من احتمالات ظهورها "كخيار علاجي واعد"، حيث نشر باحثون من شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية ومستشفى في جيانغشي ، الصين ، نتائج تجربتهم دون أن يراجعها علماء آخرون.

لكن الخبراء حذروا من الكثير في التجارب الصغيرة في وقت يائس فيه الباحثون لتحقيق اختراقة - واحدة تسمى هذه الدراسة "غير موثوقة"، وتشمل الأدوية الأخرى الأدوية، المثبطة لفيروس نقص المناعة البشرية ، وعلاجات الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، والعلاج الذي تم تطويره لمكافحة الإيبولا.

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لكن الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الأدوية للحفاظ على صحتهم في الحياة الطبيعية يخشون أن يؤدي ربطها بالفيروس التاجي إلى نقصها من الصيدليات ، كما حدث في الولايات المتحدة.

وفى الدراسة الصينية، أعطوا 11 مريضاً مزيجاً من دانوبريفير وريتونافير لمدة تتراوح بين أربعة أيام و 12 يوماً.، وتعافوا جميعًا وخلال يومين تقريبًا جاءت نتائج الاختبار سلبية ..

لقد خرجوا من المستشفى بعد عودة درجات حرارة أجسادهم إلى وضعها الطبيعي ، وتحسن تنفسهم ، وبدا رئتاهم أكثر صحة في عمليات المسح ، واختبروا السلبية مرتين، ولكن لم تبحث الدراسة في مدى نجاح الدواء ، ولا تقارنه بأي علاجات أخرى ، لكنها قيمت ما إذا كان آمنًا.