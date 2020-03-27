5 شروط لتعاقبي طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 06:40 مساءً - هناك أمهات يقمن بعقاب الطفل بشكل متكرر، وبأسلوب عنيف يقلل من قيمته، ويشعره بالإذلال والإهانة، ومع ذلك لا يتعلم من العقاب، ويكرر الخطأ انتقاماً من أسلوب الأم وتعنيفها، ولأن جميع الأمهات يسألن عن طرق العقاب المثبتة عالمياً في فعاليتها وصحتها للأطفال.

«سيِّدتي وطفلك» تقدم لك بعض النصائح التي يجب أن تلتزمي بها قبل البدء في العقاب، مع شرح أكثر أساليب العقاب المطروحة والمستخدمة عالمياً على شريحة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و6 سنوات لتقويم الأطفال.

توصل ليو كانر الأميركي، الطبيب النفسي للأطفال، إلى نقاط يجب اتباعها في العقاب نقدمها لك فيما يلي :

1 - اعلمي أنه إذا كان طفلك قام بسلوك سيئ عن عمد أو غير عمد ككسر كوب أو طبق؛ فإذا كان عن عمد، ابدئي بتنفيذ العقاب، أما إذا كان غير متعمد؛ فيكفي لفت انتباهه بأن ما حدث هو أمر سيئ، وأبعديه تماماً عن الزجاج حتى لا يتأذى.

2 - اسألي نفسك: هل قمت بتعريف هذا السلوك لطفلي بأنه سلوك خاطئ؟ هل قمت بتنبيهه أكثر من مرة؟ فإذا كنتِ قد أعلمتِه ولم يستجب لكلامك، ابدئي بتنفيذ العقاب، أما إن لم تعلميه بهذا؛ فعليكِ البدء بالكلام أولاً وإخباره بأنك ستغضبين إذا فعل ذلك.

3 - لا تعاقبيه بقوة قائلة: «أنا لا أحبك»؛ فهذا سيجعله عنيفاً، وبعد مدة من الزمن لن يتأثر بأهمية كونك تحبينه أو لا، ولكن أخبريه بأنك تحبينه طوال الوقت؛ لأنه ابنك، وإن قام بفعل الصواب ستفرحين وستحبينه أكثر.

4 - لا تهدديه بالعقاب؛ ففي أول خمس مرات سيكون خائفاً من فعل الخطأ، ولكن بعد ذلك سيتأكد من عدم مصداقيتك.

5 – عليكِ أن تعلمي بأن العقاب له مدة، وبعد وقوعه وتنفيذه، لا بد أن تكوني طبيعية معه، ولا ترددي كلمات وجملاً، مثل: «أنت سيئ»، «أنت قمت بكسر الزجاج»، «أنت كاذب»؛ بل انسي تماماً ما فعله، مدة العقاب المتفق عليها عالمياً؛ فالعقاب يبدأ من سن 3 سنوات؛ فإن كان الطفل عمره 4 سنوات يتم عقابه في 4 دقائق.

6 - لا تجعلي من الأب شبحاً للطفل بأن تقولي له:«عندما يحضر والدك سيقوم بتأديبك وسيلقنك درساً»؛ لأنك بهذه الطريقة تقومين بشحنه سلبياً نحو والده.

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7 - لا تعاقبي طفلك بالنوم؛ فأنت بذلك تجعلينه يكره النوم فيحزن عندما يذهب إليه يومياً، وسيعاني من أرق بعد فترة وجيزة.

8 – لا بد أن تعاقبي السلوك نفسه وليس الطفل، وأن تخبريه بأنه طفل جيد ولطيف، ولكن سلوكه خاطئ.

9 - تجنبي الضرب تماماً؛ فهو وسيلة توضح ضعفك وقلة حيلتك، وخاصة الضرب العنيف، وإذا كنت مضطرة له؛ فيكون على اليد وضربه بشكل خفيف جداً.

أنواع العقاب المتبعة عالمياً

1 ـ العقاب بالنقاط واللوحة: عليك إحضار لوحة ومكافأة طفلك بوضع نجمة عن كل فعل صواب قام به، ووضع علامة خطأ أمام كل فعل خاطئ، وفي نهاية اليوم إذا كان عدد الأفعال الصائبة أكثر، أعطيه حلوى أو اسمحي له بفعل شيء يحبه، أما إذا كان عدد الأخطاء أكثر؛ فاحرميه من ممارسة شيء يحبه، وهذا العقاب مناسب من عمر 5 سنوات حتى السادسة وما بعد ذلك.

2 ـ عقاب بالدقائق: إذا كان عمره 5 سنوات؛ فأجلسيه في زاوية أمام مرأى الأشخاص؛ حتى لا يشعر بالسجن لمدة 5 دقائق على كرسي تطلقين عليه اسم كرسي العقاب، ويتم تطبيق هذا العقاب من سن 3 سنوات حتى 4 سنوات.

3 ـ اختيار وسيلة العقاب بالمشاورة: هذا العقاب مناسب للأطفال فوق 6 سنوات، وهو أن تجعلي طفلك يختار 3 أنواع من العقاب، وإن لم يعجبك اختياره وشعرتِ بأنه غير مجدٍ، اجعليه يختار مجدداً الحرمان من أشياء يحب فعلها.

4 ـ العقاب بالتجاهل: ولا توجهي حديثك أو نظراتك وابتسامتك له، وهو سرعان ما سينتبه لذلك وسيحاول مراضاتك، ويسري هذا العقاب ابتداءً من عمر 4 سنوات.