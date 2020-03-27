كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 06:40 مساءً - جدول المحتوى

ما هو فيتامين د؟ أهمية فيتامين د للأطفال متى يعطى فيتامين د للرضع؟ فوائد فيتامين د للأطفال جرعة فيتامين د للرضع طريقة استخدام فيتامين د للأطفال أعراض نقص فيتامين د للأطفال

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات الهامة بصحة الطفل، ويعتبر من الفيتامينات الوحيدة التي يمكن الحصول عليها من الشمس مباشرة، ومن ثم من الطعام، ولذلك فهو ينفرد بهذه الخاصية، وعدم الاهتمام بمصدريه له أضراره الخطيرة على الجسم وخصوصاَ عند الأطفال.

الدكتور يوسف السالمي، اختصاصي طب الأطفال يشير إلى أهمية فيتامين د وكل ما يهم الأم بخصوصه بالنسبة لطفلها.

ما هوفيتامين د؟

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وبالتالي فهو يتم تصنيعه من أشعة الشمس، وهو يعمل على دعم صحة العظام والعضلات، ويحفظ نسبة الكالسيوم في الجسم لأنه يساعد على امتصاصه من الطعام، أو من المكملات الغذائية التي يحصل عليها الجسم من الخارج.

أهمية فيتامين د للأطفال؟

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يحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان عند الاطفال.

يكمن دور هذا الفيتامين في أنه يرفع مستوى الكالسيوم في الجسم، والكالسيوم هو أساس تكوين العظام والأسنان.

ويعمل على تعزيز جهاز المناعة لدى الكبار والصغار، حيث أثبتت الأبحاث أن نقص فيتامين د في الجسم هو أساس كل الأمراض التي تصيب الجسم لاحقاَ

متى يعطى فيتامين د للرضع؟

يولد الرضيع ولديه مخزونه من الحديد والفيتامينات التي حصل عليها من دم أمه أثناء فترة الحمل.

ولكن بالنسبة لهذا الفيتامين الهام فيجب أن يحصل عليه المولود منذ الولادة بواقع 400 وجدة دولية يومياً.

يجب ألا تغفل الأم تعريض المولود لأشعة لشمس بحيث تقوم بتهوية الغرفة، وأن يكون سريره مقابلاً لمنفذ لأشعة الشمس حتى في فصل الشتاء.

فوائد فيتامين د للأطفال

يعمل فيتامين د على سلامة صحة العظام والأسنان في جسم الطفل.

يحمي الطفل من الاصابة بمرض الكساح والذي كان من الامراض الأكثر شيوعا في السنوات السابقة لدى الأطفال.

يعمل فيتامين د على المحافظة على الجهاز المنعي لدى الأطفال.

التقليل من خطر تعرض الأطفال لمرض السكري.

يحافظ على توازن عنصري الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

جرعة فيتامين د للرضع

جرعة فيتامين د اليومية للرضع من عمر يوم حتى عمر 12 شهراَ وحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال هي 400 وحدة دولية.

جرعة فيتامين د اليومية للأطفال من عمر سنة حتى عمر سنتين هي 600 وحدة يومياَ.

هناك مكملات غذائية من فيتامين د تكون على شكل شراب أو على شكل حبيبات قابلة للمضغ، ويمكن استخدام أحدهما حسب ملائمته للرضيع.

يحتاج الاطفال الذين يعانون من الكسور المتكررة وآلام في العظام أو من التليق الكيسي على تناول كمية أكبر من فيتامين د، لأن هؤلاء الأطفال يتلقون أدوية تمنع امتصاص فيتامين د في أجسامهم.

طريقة استخدام فيتامين د للأطفال

يمكن الحصول على فيتامين د للأطفال على شكل شراب.

ويمكن الحصول على فيتامين د للأطفال على شكل أقراص للمضغ.

يجب تعريض أجسام الأطفال لأشعة الشمس في الفترة الصباحية" حوالي الساعة العاشرة صباحاً" وبشكل يومي لكي يستطيع الجسم انتاجه.

ويجب أن يتناول الأطفال الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د وتشمل: الحليب واللبن، العصائر الطبيعية، والحبوب، والأسماك الدهنية وزيت السمك.

أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال