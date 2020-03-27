شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الصحة» و«ديجيتال ستوديو» لإطلاق برنامج تفاعلي على «فيسبوك» للتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ديجيتال ستوديو» إطلاق برنامج إخباري تفاعلي جديد في بث مباشر على فيسبوك، بغرض التوعية بحقائق جائحة فيروس كورونا المستجد، وحث المشاهدين في مصر على اتباع أفضل ممارسات الوقاية والسلامة. ويستعرض البرنامج التفاعلي أيضًا، بالتعاون مع وزارة الصحة، أحدث البيانات والأخبار الموثوقة حول فيروس كورونا بهدف تداول المعلومات الصحيحة بين المصريين.

برنامج (#منغيركورونا) من تقديم بسنت الحسيني، ومن المقرر أن تُبث أولى حلقاته يوم الجمعة الموافق 27 مارس في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته ممثلًا من وزارة الصحة والسكان والكوميديان المصري الشهير الفنان محمد هنيدي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن «جائحة فيروس كورونا قد تفشت في جميع أنحاء العالم، وصاحب ذلك تزايد حجم الشائعات المضللة وتداول العديد من الأخبار المغلوطة، ما أدى إلى نشوب حالة من الذعر بين أوساط العامة من الناس. ومن هذا المنطلق، أرادت وزارة الصحة في مصر أن تتأكد من أن كل مصري ومصرية يمكنه الوصول لآخر المعلومات الموثوقة والاستفادة مما يقدمه الخبراء المختصون من أفضل الطرق للوقاية خلال هذه الفترة، ونرى أن التعاون من جانبنا مع (ديجيتال ستوديو) في البرنامج المباشر (#منغيركورونا) على فيسبوك سيدعم بالضرورة جهودنا المبذولة لتوعية الجمهور وتقديم الأخبار الصحيحة ومنع تفشي الوباء في مصر، إلى جانب الحد من حالة الذعر بين المواطنين. فنحن نأمل من خلال نشر الوعي عبر المنصات الرقمية أن نصل إلى جميع المصريين لضمان سلامتهم».

ومن جانبها، أكدت نورا عبيد، المدير التنفيذي لشركة ديجيتال ستوديو، أهمية النشر الفوري للمعلومات الصحيحة، حيث قالت: «نظرًا لأن تطورات فيروس كورونا متلاحقة باستمرار، لذلك أردنا أن يكون هذا البرنامج هو الأداة التي تمكننا من توعية المواطنين ونشر أحدث المعلومات الموثوقة والحد من انتشار الشائعات المضللة. ولن نتمكن من تحقيق هذا الهدف دون مساعدة وزارة الصحة المصرية، فهي مصدرنا للأخبار الدقيقة ويساعدنا الخبراء المختصون من نشر النصائح الطبية في برنامج (#منغيركورونا) المباشر على فيسبوك، لنضمن وصول صوتنا إلى ملايين المصريين والمساعدة في الحد من انتشار هذا الفيروس».

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وسيقدم البرنامج المباشر من ديجيتال ستوديو للمتابعين معلومات موثوقة استنادًا إلى آخر البيانات الواردة من وزارة الصحة المصرية بشأن تطورات فيروس كورونا في مصر.

ويتضمن البرنامج خمس فقرات أساسية، تبدأ من: «آخر أخبار الكورونا» الذي سيستعرض أحدث البيانات والإحصاءات عن فيروس كورونا على النطاقين المحلي والعالمي، ثم «من فضلك» وهي فقرة توعوية تقدم معلومات بسيطة عن كيفية حماية نفسك من الإصابة بالفيروس، ثم «مين قال»، وهي فقرة تفاعلية يتأكد فيها المشاهدون من صحة المعلومات المنتشرة حول كورونا من خبراء الصحة، وتليها فقرة «كورونا ولكن» والتى تستعرض بإيجاز القصص الإيجابية حول العالم رغم تحديات تفشي الفيروس، ويختتم البرنامج بفقرة مدتها عشرون دقيقة بعنوان «#خليك في بيتك» يمكن للمتابعين من خلالها توجيه استفساراتهم على الهواء ليجيب عنها خبراء الصحة ومسؤولون بالحكومة وشخصيات عامة أخرى.

وقال محمد عمر، مدير شراكات الأخبار بفيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إتاحة معلومات دقيقة من مصادر موثوقة يعتبر عاملاً أساسيًا في إدارة أزمة صحة عالمية بطبيعة جائحة فيروس كورونا، ولهذا فإننا في فيسبوك نريد أن نضمن وصول مستخدمي منصتنا إلى حقائق مؤكدة وأن تُتاح لهم مشاركة المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب للمساعدة في وقف انتشار الفيروس. ومن الملهم أن نرى الطريقة التي تتعاون بها وزارة الصحة في مصر مع شركة ديجيتال ستوديو للاستفادة من التكنولوجيا في ضبط تدفق المعلومات والحد من الشائعات للحفاظ على سلامة الشعب المصرى».

يستخدم برنامج (#منغيركورونا) قوة التكنولوجيا ليقدم للمصريين معلومات من مصادر موثوقة على يد خبراء الصحة، كما يعتمد البرنامج أيضًا على بيانات منظمة الصحة العالمية للوقوف على آخر المستجدات والتطورات المؤكدة وتفنيد الشائعات والعلاجات التي لم تثبت فاعليتها.

وخلال الحلقات المباشرة، ستعرض أبرز المنشورات من الحسابات والصفحات العامة حول العالم بشأن كورونا عبر CrowdTangle. وقد أطلق فيسبوك في بداية هذا الأسبوع منصة CrowdTangle Live Display Hub والتي تتألف من أكثر من 100 عرض مباشر عن فيروس كورونا، كل منها تقدم موجزًا لما تم عرضه مرتبًا حسب الكلمات الرئيسية والحسابات العامة لكل منطقة. وهي تتضمن محتوى مقدمًا من الهيئات الإعلامية المحلية والصفحات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والوكالات الحكومية والسياسيين المحليين في أكثر من 50 دولة، من بينها مصر.