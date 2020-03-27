عالم أميركي يحذر من عودة وباء "كورونا" فى دورات موسمية

قال عالم أمريكي كبير إن هناك فرصة قوية لعودة الفيروس التاجي الجديد في دورات موسمية ، مؤكدا الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال أنتوني فوسي ، الذي يقود البحث في الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة ، في مؤتمر صحفي إن الفيروس بدأ يتجذر في نصف الكرة الجنوبي ، حيث الشتاء في طريقه.

وقال "ما بدأنا نراه الآن ... في جنوب إفريقيا ودول نصف الكرة الجنوبي هو أننا نواجه حالات تظهر أثناء دخولهم موسم الشتاء، وإذا كان لديهم ، في الواقع ، تفشي كبير ، فسيكون من المحتم علينا أن نكون مستعدين لأننا سنحصل على دورة في المرة الثانية تقريبًا.

و يؤكد تمامًا على الحاجة إلى القيام بما نقوم به في تطوير لقاح ، وختباره سريعًا ومحاولة إعداده حتى يكون لدينا لقاح متاح للدورة القادمة.

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وقال : "يوجد حاليًا لقاحان خضعا لتجارب بشرية - أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في الصين - وقد يستغرقان عامًا أو عامًا ونصف للانتشار"

كما يتم التحقيق في العلاجات - بعض الأدوية الجديدة وبعضها الآخر الذي تم إعادة استخدامه ، بما في ذلك مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين، وختم فوسي قائلاً: "أعلم أننا سننجح في وضع هذا الأمر الآن ، ولكننا بحاجة حقًا للاستعداد لدورة أخرى".

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وجاءت تعليقات فوسي التي تشير إلى أن الفيروس يعمل بشكل أفضل في الطقس البارد أكثر مما يفعل في الظروف الحارة والرطبة بعد بحث صيني حديث - لا يزال أولي وينتظر مراجعة كبيرة.

ويعتقد أن الأسباب تشمل أن قطرات الجهاز التنفسي تبقى محمولة في الهواء لفترة أطول في الطقس البارد ، وأن الطقس البارد يضعف المناعة.

سبب آخر محتمل هو أن الفيروسات تتحلل بسرعة أكبر على الأسطح الأكثر حرارة ، ربما لأن الاطبقةل واقية من الدهون التي تغلفها تجف بشكل أسرع.

لكن انخفاض معدل الإصابة لا يعني القضاء على الفيروس - فقد سجلت أستراليا ما يقرب من 2500 حالة مؤكدة و 8 حالات وفاة ، على سبيل المثال.

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