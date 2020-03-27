البحرين تعلن تعافى 17 حالة من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتعافين لـ227

أفادت تصريحات خاصة، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن البحرين أعلنت تعافي 17 حالة من فيروس كورونا وارتفاع حالات التعافى إلى 227.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أول أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 78 عامًا لديه أمراض وظروف صحية، حيث كان إحدى الحالات المخالطة لحالة أخرى لفيروس كورونا، كما كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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