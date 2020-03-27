ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا لـ4858

مدريد – لايف ستايل
أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 4858 شخصاً.
وزار ملك إسبانيا فيليب السادس أمس الخميس، مستشفى ميدانيًا نظم في مركز IFEMA للمعارض بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستقبال المصابين بكورونا وتخفيف العبء عن مستشفيات المدينة.
وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان.
وصوتت أغلبية من 321 عضوا لصالح تمديد الطوارئ، فيما امتنع 28 عن التصويت، وأيد حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، هذا الإجراء.
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