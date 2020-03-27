شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور كريم صبري يصحح المفاهيم الخاطئة عن جراحات السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي تتردد حول جراحات السمنة، والتي يجب أن يتم توضيحها وتصحيحها لدى البعض.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي أبرز المفاهيم الخاطئة عن جراحات السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أنه لا يمكن لمريض السمنة أن يختار إجراء عملية للتخلص من السمنة بالفتح الجراحي، فهي ممنوعة تماماً الآن، ولها مشاكلها الصحية إن بطن المريض عندما تفتح لا يمكن غلقها، لأن ضغط البطن عالي ولا توجد غرز قادرة على غلقها، أيضا تدبيس المعدة تعتبر من العمليات المجرمة حاليا والتي تتم عن طريق الفتح الجراحي أعلى السرة، في الوقت الذي تتم عملية إصلاح الجراحة القديمة بالمنظار.

وأشار إن من ضمن العمليات الممنوعة أيضا عملية الفراشة والتي تكون صعبة في إصلاحها، وهي قائمة على القيء المستمر وليس لها اي سند علمي، ومن المفروض أنها تجرم، لأن إعادتها وإصلاحها أمر في غاية الخطورة، لأن المعدة تكون بها صغيره للغاية في حجم البيضة، وتوجد داخل الصدر.



6 مفاهيم خاطئة وتصحيحها عن جراحات السمنة

وأكد إن عملية حزام المعدة لا يفضل اجراؤها ايضا لانها عملية باهظة التكاليف عديمة الفائدة وضعيفة، مع وجود جسم غريب حول المعدة يسبب مشاكل صحية كثيرة جدا على المدى البعيد، وسيأتي على المريض الوقت الذي يحتم ازالة الحزام أو ازالته مع عمل تصليح للعملية القديمة بإجراء عملية تكميم معدة.

السمنة المفرطة تسبب الضعف الجنسي، وهي حقيقة لأن عند الرجال كل خلية دهنية تحول الهرمونات الذكورية الي انثوية، وانقاص الوزن يحسب القدرة الجنسية وبالتالي فجراحات السمنة مفيدة لعلاج الضعف الجنسي وليس العكس، لافتاً إن القدرة الانجابية عند الفتيات تتأثر بوجود الدهون، فالفتاة التي لديها دهون زائدة تتأخر عن الانجاب أو تؤثر على إمكانية حدوث الحمل، وبالتالي فجراحات السمنة تساعد الفتاة على الانجاب وليس العكس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

Advertisements

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: مستشفى ألفا

147 عقل باشا، سيدي بشر قبلي، قسم المنتزه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .