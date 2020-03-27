بالفيديو: هكذا أتلف فيروس كورونا رئتي مريض أمريكي قبل أيام من ظهور الأعراض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 04:13 مساءً - يكشف فيديو واقع افتراضي مخيف، كيف ينتشر فيروس كورونا بسرعة عبر الرئتين، ما يتسبب في أضرار واسعة النطاق ومحتملة على المدى الطويل.

واستخدم الأطباء في جامعة جورج واشنطن تقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة لتصوير رئتي مريض COVID-19 الذي تم نقله إلى المستشفى.

وقبل أيام قليلة من التقاط الصور، لم يكن لدى المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عاما، أي أعراض على الإطلاق، وفقا لشبكة “سي إن إن”، وكان يتمتع بصحة جيدة بشكل عام باستثناء إصابته بارتفاع ضغط الدم.

ولكن في الوقت الذي كان فيه تحت رعاية الدكتور كيث مورتمان، رئيس جراحة الصدر في المستشفى، كان المرض قد تسبب في دمار رئتيه، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في الصور.

وفي المسح، يمكن رؤية المناطق الصفراء، التي تسلط الضوء على المناطق المصابة والملتهبة، في كلا الرئتين.

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وتم تشخيص إصابة الرجل بـ COVID-19 وعُزل في أحد المستشفيات، حيث لم يكن لديه سوى أعراض تشبه البرد، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس. ولكن في غضون أيام، بدأت حالته في التدهور بسرعة.

ووضع الأطباء الرجل على جهاز التنفس الصناعي، ولكن حتى هذا لم يكن كافيا، وتم نقله إلى جامعة جورج واشنطن (GWU).

وقام الدكتور مورتمان وفريقه بتحويل مسح رئتي الرجل إلى فيديو الواقع الافتراضي الذي أعاد تصوير صدر الرجل في ثلاثة أبعاد في 360 درجة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن المريض، الذي لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة، ويحتاج إلى جهاز للتنفس.

وقال مورتمان: “أريد أن يرى الناس هذا ويفهمون ما يمكن أن يفعله هذا الفيروس .. يحتاج الناس إلى أخذ هذا على محمل الجد.”