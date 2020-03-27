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شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 4 وتسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1012.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة بالفيروس لمقيم في المدينة المنورة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمرض في السعودية إلى 3 وفيات.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات تعافي من المرض، ليصبح مجموع الحالات المتعافية من كورونا 33 حالة.
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