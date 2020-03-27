سيدة تعيش بربع رئة تحوّل منزلها لتدريب الفتيات على صناعة الكمامات

حوّلت سيدة بلجيكية تدعي "سين لاجي" تعيش بمشاكل في الرئة هواية الخياطة إلى طاقة لتشغيل جيش صغير من الفتيات لصناعة أقنعة الوجه في مشغل بمنزلها في غرب بلجيكا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".وكانت سين لاجي، التي تعيش برئة تعمل بـ25% فقط من مقدار سعة رئة الشخص الطبيعي، قد اتخذت حذرها من فيروس كوفيد-19 في وقت مبكر قبل أن يعرف عنه الكثير من البلجيكيين، لكن بعدما عملت من إحدى الممرضات اللائي يقدمن لها خدمة الرعاية في المنزل، بشراء قناع وقاية للوجه بمبلغ يتجاوز 10 دولارات، عادت لتشغيل آلة الخياطة في منزلها.وما إن بدأت في تدريب شخص واحد على صنع قناع وجه من القماش، ونشرت مبادرتها على فيسبوك، حتى قفزت عضوية صفحة المبادرة على 3000 خلال يومين، وبلغت أكثر من 5300 في غضون أيام.

وتقول السيدة التي تلقت دعماً من السلطات الطبية البلجيكية بنصائح بشأن المواد التي يجب أن تستخدمها، إن الجميع يجد ترحيباً للمشاركة في مبادرة إنتاج أقنعة الوجه وتصنيعها من طبقتين من نسيج القطن بحيث يمكن غسلها وإعادة استخدامها.و أعلنت الحكومة البلجيكية الأربعاء ، تسجيل 668 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4937 حالة ، جاء ذلك بحسب العربية ، وأعلنت الهيئة الصحية فى بلجيكا الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 122.

وأكدت الهيئة، فى مؤتمر صحفى ، بلوغ عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى بلجيكا 34 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الكلى للوفيات إلى 122.وأضافت الهيئة، أنه من المؤكد، حتى الآن، إصابة 4269 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى بلجيكا، بعد أن تم تأكيد إصابة 526 شخص بالفيروس".ولفتت الهيئة إلى أن "60 شخصا ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس تمكنوا من مغادرة المستشفى، فيما يتواجد حتى الآن 1.859 شخص فى المستشفى".

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