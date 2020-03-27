طبيبة أميركية تكشف سبب ضرورة إنجاب الأطفال أثناء فترة الحجر الصحي

واشنطن - لايف ستايل
يُمكن للخوف والقلق على المدى الطويل الناجم عن تفشي وباء الفيروس التاجي أن يؤثر على النسل المستقبلي لشخص يعاني منهما باستمرار، ووفقا للمجلة العلمية "Nature Communications"، فإن العلماء من جامعة ماريلاند أثبتوا أن الإجهاد المزمن يغير تكوين الحيوانات المنوية للرجل. وقالت الطبيبة، تريسي بيل، وهي مديرة مركز البحوث اللاجينية في صحة الطفل وتنمية الدماغ في كلية الطب في جامعة ميريلاند: "تظهر دراستنا أن دماغ الطفل يتطور بشكل مختلف إذا كان الأب يعاني من إجهاد مزمن قبل الحمل".
واكتشف الخبراء آلية بيولوجية ينتقل من خلالها الإجهاد الأبوي إلى الجنين ويؤثر على نمو دماغ الجنين بالفعل في الرحم. وهذا يرجع إلى التغيرات في الحويصلات خارج الخلية، والتي تتفاعل مع السائل المنوي الناضج.
والحويصلات خارج الخلية هي جزيئات صغيرة مرتبطة بالغشاء تنقل البروتينات والدهون والأحماض النووية بين الخلايا. يتم إنتاجها بكميات كبيرة في الجهاز التناسلي وتلعب دورًا مهمًا في نضوج الحيوانات المنوية.
وبسبب تأثيرات هرمونات الإجهاد في الحويصلات خارج4ولا يعرف العلماء بعد كيف ستؤثر التغيرات في السائل المنوي الناجم عن الإجهاد المزمن للآباء على صحة الأجيال القادمة، لكنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة تواتر الاضطرابات النفسية لدى الأطفال المولودين بعد الوباء.
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