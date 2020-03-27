شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. 6 نصائح من الـFDA لعمال المطاعم لحماية أنفسهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشى فيروس كورونا COVID-19 في أنحاء العالم تزايدت التساؤلات حول مدى سلامة تناول الأطعمة السريعة من المطاعم، وهل يمكن أن تنتقل منها العدوى؟. الخليج 365 يرصد في الصور التالية أهم هذه النصائح

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