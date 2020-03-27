حفل زفاف بـ300 ضيف عبر "فيسبوك" بسبب مخاوف انتشار "كورونا"

كشف الثنائى كيرستن روبسون وريتشارد واللذان تزوجا قبل أيام قليلة من إغلاق حفلات الزفاف وتعليق كافة القاعات والكنائس، فى المملكة المتحدة، أن زفافهما قد شاهده أكثر من 300 شخص على "فيسبوك".أمضت كيرستن روبسون وريتشارد خطيبها، 18 شهرًا في التخطيط لحفل زفافهما والذى كان مقرر عقده فى إبريل المقبل، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية تدابير التباعد اجتماعي صارمة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.وعجّل الزوجان، البالغان من العمر 26 عامًا، من مراسم زفافهما ن وعقدا حفل زفافهما يوم السبت في كنيسة سانت ماثيو في والسال، قبل يومين فقط من إلغاء جميع حفلات الزفاف في المملكة المتحدة.لقد قاموا ببث الخدمة مباشرة على فيسبوك إلى أكثر من 300 ضيف شاهدوا الحفل، وهم يرتدون في ملابس رسمية من منازلهم في إنجلترا وفي أيرلندا الشمالية مسقط رأس كيرستن.

وفى سياق متصل قالت صحيفة ديلى تليجراف إن بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا سترجئ خطط زفافها وتلغى حفل استقبال كان من المقرر إقامته فى حديقة قصر بكنجهام فى مايو، بسبب تفشى فيروس كورونا.ومن المقرر أن تتزوج بياتريس من خطيبها قطب قطاع التطوير العقارى إدواردو مابيللى موتسى فى قصر سان جيمس فى لندن يوم 29 مايو، وكان من المقرر ان تقيم الملكة حفل استقبال لهما فى حديقة قصر بكنجهام.

وكان تم التأجيل أكثر من مرة في أعقاب أزمة دوقي ساسكس "ميجان ماركل" والأمير "هاري"، وفضائح والدها الأمير "أندرو"، وهذه المرة يخشى الجميع التأجيل لعدم تمكن أصدقاء وعائلة خطيبها من الخروج من منازلهم في إيطاليا، وهو من "لومباردي"، أول منطقة في إيطاليا يتم إغلاقها بسبب الفيروس بعد أن وصل عدد حالات الإصابة فيها إلى 9172 حالة.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: