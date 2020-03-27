أميركية توزّع وجبات ومعقّمات يدين على المشردين فى الشوارع

في الوقت الذي يغلق كل سكان العالم أبواب منازلهم على أسرهم لعدم التعرض لمخاطر عدوى الإصابة بفيروس كورونا الجديد، قامت سيدة أميركية بالنزول إلى الشوارع ومساعدة المشردين في مدينة لوس أنجلوس التي أصبحت أشبه بمدينة الأشباح بعد أن كانت تعج شوارعها بآلاف السياح، وقامت هذه السيدة بتوزيع وجبات الهامبرغر ومعقمات اليدين وفيتامينات سي على مشردي المدينة مع خلق مسافة آمنة بينها وبينهم.

وعرضت شبكة ABC News الأميركية، فيديو للسيدة الأميركية التي تدعى تيرينس ليستر، وتعيش في أتلانتا، وهي تجوب بسياراتها شوارع لوس انجلوس ويصطف المشردين أمام سيارتها للحصول على الوجبات ومعقمات اليدين، حيث فتحت زواج سياراتها وبدأت في التحدث إليهم وتوعيتهم بفيروس كورونا ثم توزيع الوجبات والمطهرات عليهم.ووفق تصريحات لوسائل اعلام محلية، قال "ليستر": "نواجه هذا الفيروس لأول مرة وكان يجب أن نقوم بشيء ما لمساعدة المحرومين خلال فترة الأزمة هذه، وبينما كان العالم يتحدث عن تعقيم وغسل اليدين ، كنت أعرف أن هناك مجتمعًا كاملاً من الأشخاص الذين يعانون من التشرد والذين لا يستطيعون القيام بأي من هذه الأشياء".

وتابعت: "هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى. إذا تم إغلاق المكتبات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى ، فكيف يحصل الناس الذين يعيشون في الشوارع على المياه؟" سأل. "إنهم جزء من المجتمع سواء كان لديهم منزل أم لا".تيرينس ليستر هي المؤسس المشارك لـ Love Beyond Walls ، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن أولئك الذين يعانون من التشرد. بمساعدة متطوعين من المنظمة، وتم بالفعل إنشاء أكثر من اثني عشر مغسلة محمولة في جميع أنحاء أتلانتا.

وفي ذات السياق، تفاقمت أزمة فيروس كورونا في كل الحليفتان الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، خاصة مع تجاوز عدد الإصابات بهذا الفيروس 60 ألف إصابة، حيث ذكر موقع العربية، أن الولايات المتحدة أحصت أكثر من ستين ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد رسميا الأربعاء في الولايات المتحدة بينها 827 وفاة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز

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