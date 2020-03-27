شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسب مع المجتمع المصري.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من الانظمة الغذائية الجديدة وانتشرت بشكل كبير منها "الكيتو" و "قراطاي" وهي انظمة غريبة تماما على المجتمع المصري.

هذا ما اكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، وتوضح من خلال التقرير التالي طرق انقاص الوزن الصحيحة.



5 عيوب لريجيم الكيتو وقراطاي

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن انظمة "الكيتو دايت" و"قراطاي" هي انظمة غريبة على مجتمعتنا تعتمد على تناول كمية كبيرة من الدهون والامتناع تماما عن تناول النشويات والسكريات والبقوليات، والغريب في الامر ان هناك الكثيرون اصبحوا يتبعونها وبعض المطاعم خصصوا لها قسم من المأكولات الخاصة.

واشارت الي ان جسم الانسان يحتاج العديد من العناصر الغذائية وليس من المنطقي ان احرم الجسم تماما من تناول النشويات او السكريات حتى الفواكهه و كذلك البقوليات وان اعتمد تماما على الدهون فقط،

واكدت انه من الافضل ان لا احرم الجسم من تناول الطعام حتى تستمر عملية الحرق في الجسم وبالتالي انقص وزني بدون حرمان، فقط يمكننا عمل تنظيم لكمية الطعام و مواعيد تناول الطعام ولكن لا يمكن ان احرم الجسم من الطعام لفترات طويلة اومن بعض العناصر الغذائية لفترات طويلة.

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة دعاء سهيل على أهمية المتابعة من قبل خبير تغذية متخصص على مدار 24 ساعة وهو ما تقدمه هي وفريقها الطبي، حيث أنها أول من أسست فكرة التخسيس أون لاين بدون الذهاب للطبيب، لاسيما إن ممارسة الأنظمة والوصفات المنتشرة على الانترنت من أخطر ما يكون بدون أن يصفها خبير التغذية للمريض، وكذلك تناول أدوية تخسيس غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

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