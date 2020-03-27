أساطير الكرة الأفريقية يحاربون كورونا بـ"واكاندا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسهم أساطير كرة القدم الأفريقية في الحرب على فيروس كورونا المستجد من خلال المشاركة في مبادرة "غسل اليدين" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لحث الناس على الحد من انتشار الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية حول العالم، من بينها التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، وكذلك تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو يظهر فيه عدد من أساطير قارة أفريقيا، على رأسهم السنغالي الحاج ضيوف والمصري وائل جمعة، وهم يغسلون أيديهم بالماء والصابون، من أجل التوعية بأهمية ذلك للحفاظ على الصحة العامة.

واختتم نجوم الكرة الأفريقية التحدي بمطالبة الجماهير باتباع تحية "واكاندا" عند مصافحة غيرهم، حيث يقوم من خلالها الشخص بضم يديه إلى بعضهما البعض في وضع متقاطع، دون ملامسة الآخر.

يُذكر أن تحدي "غسل اليدين" شارك فيه العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، على رأسهم البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميلان الإيطالي الأسبق، ومواطنه أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.