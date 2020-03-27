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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) الأشخاص المصابين بالربو بأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهم أيضًا أكثر عرضة لرؤية الأعراض الشديدة للمرض، ولكن كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



كورونا

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟

فيروس كورونا هو فيروس تنفسي يصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وقد يتفاقم إذا كان المريض يعاني أيضًا من الربو، لتأثير كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة ومنها الربو.

قال الدكتور براشانت تشاجيد، مدير مركز رعاية الرئة في مومباي بالهند: "إذا أصيب مرضى الربو بفيروس كورونا، فقد يتسبب ذلك في تسارع الربو".

ومن جانبه قال الدكتور بارثاساراثي باتاتشاريا، استشاري أمراض الرئة بمعهد رعاية وأبحاث Pulmo، "يمكن للفيروس أن يصيب الجميع.. الأشخاص المصابون بالأمراض التنفسية مثل الربو لديهم معدل وفيات أعلى، وليس لدينا إحصائيات تشير إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة.".

وقال إن الأمراض المزمنة تمنع قدرة الجسم على القتال ومحاربة الفيروس، وهذا هو السبب في أنه يزيد من فرصة الاستسلام للمرض.

وأشار إلى أن "80٪ من الناس لديهم أعراض خفيفة فقط، 15٪ من المرضى يحتاجون للعلاج في المستشفى و 2.5٪ فقط من الناس يهزمهم المرض، والنسبة الأخيرة هي التي تسبب القلق.



مرضى الربو

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هل يجب على مريض الربو الاستمرار في تناول الدواء؟

قال الدكتور شاجيد: "من المهم ألا يتوقف مرضى الربو عن تناول الأدوية الموصوفة لهم، يجب أن يستمروا في تناول أدويتهم وفقًا لما يراه الطبيب ، ولا يتوقفوا عن تناول جرعاتهم ولا يقللوها.

وأضاف: يمكن أن تساعد الأدوية المنتظمة في مكافحة نوبة الربو الحادة المحتملة في حالة الإصابة.. من المهم أن يكونوا أكثر حذراً من التقاط أي عدوى ويبقون في المنزل".

احتياطات يجب أن يتخذها مرضى الربو للوقاية من كورونا

-الاستمرار فى تناول الدواء وفقاً لوصفتهم الطبية.

-الابتعاد عن المناطق المزدحمة والبقاء في منازلهم وممارسة التباعد الاجتماعي.

-إذا بدأت تعاني من الأعراض، فإن الخطوة الأولى هي أن تقوم أنت وعائلتك بعزل نفسك، راقب أعراضك في الأيام القليلة القادمة، اذهب لإجراء اختبار فيروس كورونا إذا استمرت أعراضك لأكثر من أسبوعين أو إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.

-أعراض الإصابة بالفيروس هي حمى منخفضة الدرجة مستمرة وسعال جاف وآلام في الجسم، ويتجلى الفيروس أيضًا في شكل التهاب رئوي في الحالات الشديدة، وكذلك فقدان حاسة الشم والتذوق.