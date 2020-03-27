تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدونات الشهية

المقادير

- مقادير العجين :

حليب : نصف كوب

الزبدة : ربع كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

خميرة : 2 ملعقة كبيرة

سكر : نصف كوب

طحين : 4 اكواب وربع (منخل)

البيض : 1 حبة (مخفوق قليلاً)

الفانيليا : ملعقة كبيرة

- للتغليف :

الشوكولاتة : كوب (مذابة)

الطريقة:

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لتحضير الدونات: في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي الحليب والزبدة.

أدخلي الوعاء إلى المايكرويف لدقيقة على حرارة متوسطة.

أضيفي الخميرة وملعقتين صغيرتين من السكر واخلطي.

اتركي الخليط جانباً لـ10 دقائق حتى يختمر.

في وعاء كبير، ضعي كوبين وربع من الطحين والكمية المتبقية من السكر واخلطي مع عمل فجوة في وسط المكونات.

ضعي في الوسط خليط الخميرة والبيضة والفانيليا.

اخلطي المكونات وانخلي الكمية المتبقية من الطحين واعجني حتى تحصلين على عجينة لينة تلتصق قليلاً.

انقلي العجينة إلى سطح صلب مرشوش بالطحين واعجني عدّة مرات حتى تصبح العجينة طريّة لا تلتصق.

ادهني العجينة بالزيت وضعيها في وعاء نظيف ثمّ غطّيها واتركيها جانباً بدرجة حرارة الغرفة لساعتين حتى يتضاعف حجمها.

مدّي العجينة على سطح صلب مرشوش بالطحين بسماكة نصف إنش، وبواسطة كوب، قطّعي العجينة إلى دوائر.

بواسطة كوب أصغر من السابق، اصنعي فجوة في وسط دائرة العجين.

غطّي قطع العجينة واتركيها جانباً لساعة حتى يزيد حجمها من جديد.

في قدر، حمّي 3 أكواب من الزيت، واقلّي قطع الدونات حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

غمّسي قطع الدونات بصلصة الشوكولاتة المذابة وقدميها.

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