تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الاسفنجية

القاهرة - لايف استايل المقادير - طحين : 2 كوب (منخل)

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب وربع

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين / اختياري) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي البيض مع السكر والفانيلا والزيت وبرش الليمون بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.

أضيفي مزيج الطحين لخليط البيض والزيت والسكر بالتناوب مع الحليب مع الاستمرار بالخلط.

صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق.

انقلي الكيك لطبق التقديم وقبل التقديم وزعي السكر البودرة بواسطة مصفاة وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بدون حليب

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