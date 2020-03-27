تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالبرتقال

القاهرة - لايف استايل المقادير - مقادير طبقة مهلبية الحليب : حليب : 3 اكواب (سائل)

سكر : 4 ملاعق كبيرة

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة - مقادير طبقة مهلبية البرتقال : عصير البرتقال : 3 اكواب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة Advertisements الطريقة: لتحضير طبقة مهلبية الحليب: في قدر على النار صبي كمية الحليب.

أضيفي السكر والنشا وابدأي بالتحريك، حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح كثيف القوام.

أضيفي ماء الزهر وحركي قليلاً. ثم اسكبي المزيج في أكواب التقديم، وأدخليها للثلاجة مدة ساعة.

لتحضير طبقة مهلبية البرتقال: صبي عصير البرتقال في قدر على النار، ثم أضيفي النشا، وابدأي بالتحريك حتى يتشكل لديك مزيج كثيف القوام.

أخرجي الأكواب من الثلاجة.

اسكبي مهلبية البرتقال فوق طبقة مهلبية الحليب، وأدخلي الأكواب من جديد للثلاجة مدة ساعة قبل التقديم.

زيني بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية الكاسترد تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب

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