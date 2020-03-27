تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول التمر

المقادير

- مقادير العجين :

سميد ناعم : 850 غرام

طحين : 200 غم (فرخة)

الزبدة : كوب (مذابة)

سكر البودرة : نصف كوب

المحلب : ملعقة صغيرة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير الحشوة :

التمر : 200 غم (مطحون)

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزبدة : ملعقة صغيرة

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الطريقة:

امزجي السميد والطحين والمحلب والسكر والزبدة مع بعضها واخلطي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

ببطء، أضيفي ماء الزهر واعجنيها حتى تصبح عجينة ناعمة ودبقة.

غطي العجينة واتركيها لمدة ساعتين.

اعجني التمر مع الزبدة وجوزة الطيب والقرفة ثم اصنعي منها كرات صغيرة جداً لحشو المعمول.

اعجني العجينة مرة أخرى وقسّمي العجينة إلى ثلاثة أقسام بالتساوي.

خذي عيّنات صغيرة من العجينة الكبيرة واضغطيها حتى تصبح مسطّحة ولكن ليست رفيعة للغاية حتى لا تتشقّق بسرعة.

ضعي كل طبقة ضغطّيها في قالبها الخاص وضعي عليها الحشوة. اضغطي على الحشوة بلطف وليس بقوة حتى لا تتشقّق العجينة ثم كوّني حبّات المعمول.

ضعي حبات المعمول على صينيّة الخَبز واخبزيها في فرن مسخّن على درجة حرارة 180. ثم اتركيها جانباً لتبرد ثم زيّنيها ببودرة السكر وقدّميها.

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