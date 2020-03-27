تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص السينابون السهل

المقادير

- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)

- الزبدة : ربع كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي السكر والفانيلا واخفقي جيداً حتى يصبح ناعماً وسلساً.

وزعي الصوص على لفائف السينابون بالقرفة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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