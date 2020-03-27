تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي بالقرفة

المقادير

- ماء ساخن : ليتر

- سكر : حسب الرغبة

- الشاي : نصف ملعقة كبيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة) الطريقة: سخني الماء وضعي السكر.

ضعي القرفة وعندما يفور ضعي الشاي.

قدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح بالكراميل والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

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