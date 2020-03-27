تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز صيادية

القاهرة - لايف استايل
المقادير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- ماء دافئ : 3 اكواب
- الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومفروم)
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة
الطريقة:
سخني الزيت على نار متوسطة في قدر غير لاصق.
أضيفي البصل وحمريه لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرياً وذهبي إلى بني اللون ثم أضيفي معجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الرز المصفى والملح والفلفل والكمون وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.
قدميه ساخناً إلى جانب السمك والروبيان المقلي.
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