تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بسمتي بالكركم

المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- زيت الذرة : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم فرماً ناعماً)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكركم : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : 4 أكواب ونصف

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

اغسلي الأرز جيداً، من ثم اغمريه بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة.

سخني الزيت في قدر متوسطة الحجم، من ثم أضيفي البصل والزنجبيل والثوم، مع التقليب حتى يذبل البصل بدون أن يتغير لونه.

صفّي الأرز من ماء النقع، من ثم أضيفيه إلى خليط البصل، وضعي الكركم والبهارات المشكلة والملح والفلفل، وقلبي بهدوء لبضع دقائق.

أضيفي الماء، من ثم دعي الأرز يغلي بقوة، وذلك لمدة 3 دقائق.

ضعي الزبدة على سطح الأرز، من ثم خففي النار وغطي القدر. اتركي الخليط حتى ينضج ويتجانس.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوانص الدجاج بالأرز