تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملفوف محشي

المقادير

- الملفوف : رأس (كبير الحجم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الأرز المصريّ : كوب ونصف (منقوع ومصفى)

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : رأس (مقشر)

- الماء : 3 اكواب

- عصير الليمون : ربع كوب

الطريقة:

افصلي أوراق الملفوف عن بعضها البعض برفق، وقطعي كل ورقة الكبيرة من بينها إلى نصفين، ثم ضعيها بمجملها في قدر من الماء المغلي، وذلك لمدة 5 دقائق.

صفّي هذه الأوراق من الماء، وانزعي الضلوع الكبيرة، برفق.

لإعداد الحشوة: اخلطي اللحم، مع الأرز، والثوم المهروس ثم تبلي بالملح والفلفل والكمون وزيت الزيتون واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

مدي أوراق الملفوف، وضعي قليل من حشو الأرز على الطرف الكبير منها، ثم اطوي الجوانب إلى الداخل، فلفّيها.

صفي ضلوع الملفوف التي تخلصتِ منها مسبقاً، في قعر وعاء الطهي، ثمّ صفي لفائف الملفوف فوقها ثم وزعي حبات الثوم المقشر.

أضيفي الماء فوق الملفوف المحشو، وضعي صحناً ثقيلاً فوقها، ثم غطي القدر لمدة 45 دقيقة، وذلك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة إضافية.

وزعي عصير الليمون فوقه ثم ارفعيه عن النار فوراً وضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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