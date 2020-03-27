القاهرة - لايف استايل
المقادير
- لحم البفتيك : كيلو
- ديك الرومي : ربع كيلو (مدخن / شرائح رفيعة)
- جبنة : ربع كيلو (جبن شيدر أو فلمنك أو جوده أو من الثلاث معًا)
- البيض : 4 حبات (أحمر / مخفوق)
- ملح : ملعقة متوسّطة
- فلفل أسود : ملعقة متوسّطة
- بهارات : ملعقة صغيرة
- سماق : ملعقة صغيرة
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 3 حبات
- الخل : 6 ملاعق
- زيت الزيتون : 6 ملاعق
- دقيق : 6 ملاعق
- بقسماط : 6 ملاعق (مطحون)
الطريقة:
دقي شرائح البفتيك لتصبح رقيقة وتبليها بالملح والفلفل والبهارات والليمون والخل وزيت الزيتون واتركيها ليلة كاملة.
افردي كل شريحة وضعي في وسطها الرومي المدخن والجبن ولكن اتركي أطرافها.
ضعي عليها شريحة أخرى من اللحم، ثم ثبتي الأطراف بالمدق ليلتصقان.
غطي كل شريحة محشوة بالدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط وحمريها في زيت حار حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
قدميها مع البطاطس المحمرة أو مع السوتيه والأرز أو المكرونة.
قد يهمك أيضا:
تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الفوتتشيني باللحم
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوردن بلو لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.