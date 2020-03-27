تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق عنب

المقادير

- ورق العنب : 2 كيلو

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة كبيرة

- الأرز : حسب الحاجة

- ماء ساخن : حسب الحاجة

- لحم مفروم : حسب الرغبة

- ملح الليمون : حسب الرغبة الطريقة: كيفية إعداء الرز : ننقع الرز لمدة ساعة ثم ضعي لحمة وملح وملح الليمون واخلطيهم.

اسلقي ورق العنب وافتحي ورقة اليبرق وضعي فيه الرز.

وعند الانتهاء ضعيه في قدر وأضيفي الماء واطبخيه حتى يستوي.

قدميه ساخنا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الفوتتشيني باللحم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالليمون

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