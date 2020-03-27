تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزنجبيل والفول السوداني

المقادير

- للتزيين :

كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

ورق الليمون : ملعقة كبيرة (مغسول)

الزنجبيل : حسب الرغبة (مهروس)

- الدجاج : 200 غم (مخليّ من العظام، ومُقطَّع إلى مكعبات)

- الزنجبيل : ربع كوب (طازج ومهروس)

- الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- معجون الكاري : نصف كوب (الأحمر)

- مسحوق الكاري : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : 3 اكواب

- بهار دجاج : ملعقة كبيرة

- معجون التمر الهندي : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة السمك : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

الطريقة:

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تُضاف مُكعَّبات الدجاج إلى وعاء، مع الزنجبيل الطازج، والفول السوداني، وصلصة الصويا، ومعجون الكاري، ومسحوق الكاري. تُقلَّب المكوّنات جيِّدًا.

يُسخَّن الزيت في مقلاة عميقة؛ تُقلى مُكعَّبات الدجاج على نار هادئة، إلى أن تخرج عصارة الدجاج، مع التقليب. ثمَّ، يُصبُّ مرق الدجاج، حتَّى يغمر المزيج، فتنثر بهارات الدجاج.

يُضاف معجون التمر الهندي إلى محتويات المقلاة، فصلصة السمك، والسكّر، مع التقليب، وذلك على نار هادئة.

طريقة التقديم: تُرفع المقلاة عن النار، فتُسكب في طبق التقديم، الذي يُزيَّن بالكزبرة، وأوراق الليمون الزنجبيل الطازج والفول السوداني.

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