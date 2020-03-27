تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوانص الدجاج بالأرز

المقادير

- البهارات الصحيحة لسلق القوانص :

حبهان : حسب الحاجة

القرفة : أعواد

البصل : 1 حبة (كبير الحجم)

القرنفل : حبات

- لتحضير الأرز :

ورق غار : حسب الرغبة

حبهان : 10 حبات

القرفة : عود

مرق دجاج : 2 مكعب

الماء : ربع كوب (مذوب فيه القليل من الزعفران الأحمر والأصفر)

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومصفى)

الماء : 2 كوب (للسلق أو مرق دجاج مذوب)

سمن : 2 ملعقة كبيرة (مع القليل من الزبدة)

- قوانص : كيلو (قوانص الدجاج)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

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الطريقة:

تنظّف القوانص جيداً بالماء والملح والخل، ثم تنقع لـمدة عشرة دقائق، وتصفى.

ضعي الكمون والملح والفلفل الأسود والقرنفل وورق الغار وعود القرفة والبصلة في قدر الضغط، مع عشرة حبات من الحبهان والقليل من الزيت والزنجبيل ومعلقة كبيرة من السمن.

اخلطي المكونات حوالي خمس دقائق حتى تختلط جيداً، ثم أضيفي القوانص وتقلب بالمواد حتى يتغير لونها.

اسكبي كمية كافية من الماء ويغلق القدر لمدة ساعة إلا ربع أو حتى تنضج القوانص، ثم ترفع عن النار.

ضعي القوانص في صينية فرن، وتدهن بماء الزعفران الأحمر.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن حتى يصير لونها أحمر.

لتحضير الأرز: ضعي ربع كوب من الماء مع مكعبين من المرق وخمس عشرة حبة من الحبهان، في الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً للحصول على سائل بمذاق الحبهان، ثم يترك الخليط جانباً.

انقعي الأرز البسمتي لمدة ساعة إلا ربع بالماء البارد ثم يغسل جيداً ويصفى.

ذوبي معلقة كبيرة من السمن مع القليل من الزيت في قدر على النار.

أضيفي ورق الغار والقرنفل والفلفل وعود القرفة، وتخلط التوابل معا لدقيقتين.

أضيفي الأرز المصفى ويحرك لـمدة خمس دقائق مع التوابل.

اسكبي خليط الحبهان والمرق المجهز مسبقاً في الخلاط، ويحرك المزيج مع الأرز لدقيقتين.

اسكبي الماء ويحرك قليلاً، وعند الغليان، يترك الخليط على نار مرتفعة دون تحريك لمدة ثلاث دقائق قبل تخفيف النار.

اسكبي ربع كوب صغير من ماء الزعفران الأحمر والأصفر، قبل نضوج حبات الأرز بحوالي عشرة دقائق.

أغلقي القدر، وبعدعشرة دقائق يحرّك الأرز للحصول على أرز ملوّن ومُنّكه بالحبهان.

قدمي الأرز مع القوانص المحمرة في الفرن.

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