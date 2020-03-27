شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه واحمى نفسك من كورونا.. الكثير من الملح يضعف جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان من جامعة بون، أن النظام الغذائي عالي الملح ليس فقط سيئًا لضغط الدم ، ولكن أيضًا لجهاز المناعة خاصة عند مواجهة البكتيريا والفيروسات في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، وجد الباحثون أن الفئران التي تتغذى نظاما غذائيا عالي الملح تعانى من عدوى بكتيرية أكثر حدة.

كما أظهر المتطوعون من البشر الذين استهلكوا ستة جرامات إضافية من الملح يوميًا نقصًا واضحًا في المناعة، وهذه الكمية تتوافق مع محتوى الملح في وجبتين من الأطعمة السريعة.

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خمسة جرامات في اليوم "معلقة صغيرة" لا أكثر: هذه هي الكمية القصوى من الملح التي يجب أن يستهلكها البالغون ، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومع ذلك ، في الواقع ، يتجاوز العديد من الألمان هذا الحد بشكل كبير: تشير الأرقام من معهد روبرت كوخ إلى أنه في المتوسط ​​يستهلك الرجال عشرة ، والنساء أكثر من ثمانية جرامات في اليوم.

وبعد كل شيء ، كلوريد الصوديوم ، وهو الاسم الكيميائي للملح، يرفع ضغط الدم وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ولكن ليس هذا فقط: "لقد استطعنا الآن أن نثبت لأول مرة أن الإفراط في تناول الملح يضعف أيضًا بشكل ملحوظ ذراعًا مهمًا من جهاز المناعة"، وفقاً للأستاذ الدكتور كريستيان كورتس من معهد المناعة التجريبية في جامعة بون.